Granturi pentru tehnologii de ultimă generație și 70% din credit cu dobândă zero. Oferta MIPE pentru firmele din 6 județe

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat o finanțare de 240 de milioane de euro dedicată companiilor din șase județe defavorizate. Printre atracțiile principale ale programului se numără creditarea garantată cu 70% dobândă zero și posibilitatea ca jumătate din valoarea împrumutului să fie transformată în grant nerambursabil după finalizarea investiției în tehnologii de top.

Companiile care investesc în tehnologii strategice în județele Dolj, Gorj, Prahova, Mureș, Hunedoara și Galați au la dispoziție un fond total de 240 de milioane de euro. Finanțarea este furnizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Programul Tranziție Justă, și este implementată de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID).

MIPE a publicat deja ghidul practic ce explică pas cu pas pașii necesari pentru accesarea banilor.

Noul instrument financiar îmbină creditarea în condiții preferențiale cu componente de grant. Împrumuturile vor fi acordate în lei, fiind compuse din 70% fonduri cu dobândă zero din Fondul pentru o Tranziție Justă și 30% credit de la bancă, la dobândă de piață.

Un avantaj major pentru investitori este posibilitatea ca, la finalizarea și validarea investiției, până la 50% din valoarea împrumutului să fie iertată prin reducerea principalului.

Valoarea proiectelor admisibile este cuprinsă între 300.000 de euro și 10 milioane de euro pentru IMM-uri, respectiv între 1,5 și 50 de milioane de euro pentru întreprinderile mari. Perioada de rambursare ajunge până la 12 ani, cu o grație de maximum 3 ani.

Fondurile pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente, linii tehnologice, spații de producție, softuri specializate, licențe și brevete.

Domeniile vizate includ tehnologiile digitale, deep-tech, tehnologiile curate, biotehnologiile, medicamentele și materiile prime critice, precum și tehnologiile cu dublă utilizare.

Companiile interesate trebuie să trimită la BID o fișă sintetică a proiectului. Depunerea se face în regim continuu, iar proiectele sunt analizate în ordine cronologică, până la epuizarea bugetului.

Documentul „Orientări pentru identificarea și pregătirea proiectelor STEP în cadrul Instrumentului Financiar gestionat de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) pentru finanțare din Fondul de Participare Tranziție Justă (FPTJ)” poate fi consultat la acest link.

Anunțul BID, documentul „Orientări” și anexele aferente pot fi consultate la următorul link: https://www.bidromania.eu/produse/credite/fondul-de-participare-tranzitie-justa.