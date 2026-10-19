Granturi pentru tehnologii de ultimă generație și 70% din credit cu dobândă zero. Oferta MIPE pentru firmele din 6 județe
SURSA FOTO: Facebook, MIPE - Fonduri pentru firme
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat o finanțare de 240 de milioane de euro dedicată companiilor din șase județe defavorizate. Printre atracțiile principale ale programului se numără creditarea garantată cu 70% dobândă zero și posibilitatea ca jumătate din valoarea împrumutului să fie transformată în grant nerambursabil după finalizarea investiției în tehnologii de top.
Oportunitate majoră pentru firme: MIPE anunță 240 de milioane de euro pentru tehnologii strategice în șase județe
Companiile care investesc în tehnologii strategice în județele Dolj, Gorj, Prahova, Mureș, Hunedoara și Galați au la dispoziție un fond total de 240 de milioane de euro. Finanțarea este furnizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Programul Tranziție Justă, și este implementată de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID).
MIPE a publicat deja ghidul practic ce explică pas cu pas pașii necesari pentru accesarea banilor.
Condiții avantajoase și până la 50% grant
Noul instrument financiar îmbină creditarea în condiții preferențiale cu componente de grant. Împrumuturile vor fi acordate în lei, fiind compuse din 70% fonduri cu dobândă zero din Fondul pentru o Tranziție Justă și 30% credit de la bancă, la dobândă de piață.
Un avantaj major pentru investitori este posibilitatea ca, la finalizarea și validarea investiției, până la 50% din valoarea împrumutului să fie iertată prin reducerea principalului.
Valoarea proiectelor admisibile este cuprinsă între 300.000 de euro și 10 milioane de euro pentru IMM-uri, respectiv între 1,5 și 50 de milioane de euro pentru întreprinderile mari. Perioada de rambursare ajunge până la 12 ani, cu o grație de maximum 3 ani.
Domenii eligibile și procedura de aplicare
Fondurile pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente, linii tehnologice, spații de producție, softuri specializate, licențe și brevete.
Domeniile vizate includ tehnologiile digitale, deep-tech, tehnologiile curate, biotehnologiile, medicamentele și materiile prime critice, precum și tehnologiile cu dublă utilizare.
Companiile interesate trebuie să trimită la BID o fișă sintetică a proiectului. Depunerea se face în regim continuu, iar proiectele sunt analizate în ordine cronologică, până la epuizarea bugetului.
Documentul „Orientări pentru identificarea și pregătirea proiectelor STEP în cadrul Instrumentului Financiar gestionat de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) pentru finanțare din Fondul de Participare Tranziție Justă (FPTJ)” poate fi consultat la acest link.
Anunțul BID, documentul „Orientări” și anexele aferente pot fi consultate la următorul link: https://www.bidromania.eu/produse/credite/fondul-de-participare-tranzitie-justa.
Postarea integrală a MIPE
„240 de milioane de euro pentru firmele care investesc în tehnologii strategice în Dolj, Gorj, Prahova, Mureș, Hunedoara și Galați
Prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, MIPE pune la dispoziția companiilor un nou instrument financiar pentru investiții în domeniile STEP, implementat de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID). Ghidul practic pentru firme, Orientările pentru identificarea și pregătirea proiectelor, a fost publicat și explică pas cu pas cum se poate accesa finanțarea.
Pe scurt, cum funcționează:
💶 Împrumut în lei, din care 70% cu dobândă zero, din Fondul pentru o Tranziție Justă, și 30% cu dobândă de piață, de la bancă.
✅ După ce investiția e finalizată și validată, până la 50% din împrumut poate fi șters, prin reducerea principalului.
🏭 Proiecte între 300.000 euro și 10 milioane euro pentru IMM-uri, respectiv între 1,5 și 50 de milioane euro pentru firmele mari.
⏳ Rambursare în până la 12 ani, cu până la 3 ani de grație.
Ce se poate finanța: echipamente, linii tehnologice, hale, software specializat, licențe și brevete, în domenii precum tehnologiile digitale și deep-tech, tehnologiile curate, biotehnologiile, medicamentele critice, materiile prime critice sau tehnologiile cu dublă utilizare.
Primul pas este simplu: firmele interesate trimit la BID o fișă sintetică a proiectului. Fișele se depun continuu și se analizează în ordinea primirii, până la epuizarea fondurilor, așa că merită să nu amânați”, se arată în mesajul postat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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