Bursa de Valori București a închis pe plus ședința de marți. Indicele BET a crescut cu 0,55%, iar tranzacțiile au depășit 131 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți, 10 noiembrie, în creștere, majoritatea indicilor bursieri înregistrând evoluții pozitive. Principalul indice, BET, a avansat cu 0,55%, până la 34.312,60 puncte, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 131,91 milioane de lei. Acțiunile Electrica, Banca Transilvania și OMV Petrom au atras cele mai mari volume de bani.

Bursa de Valori București a înregistrat o nouă ședință pozitivă marți, 10 noiembrie, pe fondul aprecierii majorității indicilor bursieri. Valoarea totală a tranzacțiilor s-a ridicat la 131,91 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 24,68 milioane de euro.

Indicele BET, principalul reper al pieței de capital din România, a crescut cu 0,55%, ajungând la 34.312,60 puncte. Acesta urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, a înregistrat un avans de 0,62%.

La rândul său, indicele BET-XT, care urmărește un grup extins de companii lichide, a închis ședința cu o creștere de 0,51%.

Singurul indice care a înregistrat o scădere a fost BET-FI, cu un recul ușor de 0,03%.

Evoluții pozitive au fost consemnate și în cazul indicilor care urmăresc anumite sectoare sau categorii de companii listate. Indicele BET-NG, care măsoară performanța companiilor din domeniul energiei și utilităților, a crescut cu 0,53%.

Indicele BET-BK, utilizat drept reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ședința cu un avans de 0,57%.

O creștere mai importantă a fost înregistrată de BET AeRO, indicele care include companii reprezentative de pe piața AeRO. Acesta s-a apreciat cu 0,94%, înregistrând cel mai mare avans procentual dintre indicii menționați.

Acțiunile Electrica au ocupat primul loc în clasamentul lichidității de pe Piața Reglementată, cu tranzacții în valoare de 32,47 milioane de lei.

Pe poziția a doua s-au situat titlurile Băncii Transilvania, care au generat schimburi de 15,20 milioane de lei. OMV Petrom a completat primele trei poziții, cu tranzacții în valoare de 9,49 milioane de lei.

Cele trei companii au cumulat astfel schimburi de aproximativ 57,16 milioane de lei, reprezentând o parte importantă din valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de marți.

Cele mai mari aprecieri procentuale au fost înregistrate de acțiunile Condmag, care au crescut cu 14,86%. Pe locul al doilea s-au situat titlurile Rompetrol Well Services, cu un avans de 14,81%.

Acțiunile Rompetrol Rafinare au completat clasamentul celor mai bune evoluții, după o creștere de 14,59%.

În timp ce majoritatea indicilor au închis în creștere, unele companii listate au consemnat pierderi importante.

Cea mai mare depreciere a fost înregistrată de acțiunile Carbochim, care au scăzut cu 7,38%. Titlurile Bucur SA București au pierdut 5% din valoare, iar acțiunile Ropharma s-au depreciat cu 4,80%.