Luca Niculescu pregătește programul de guvernare. Ce măsuri anunță pentru pensii, salarii, digitalizare și Apărare

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că programul de guvernare pe care îl pregătește pentru a-l depune în Parlament va include măsuri de relansare economică. Printre prioritățile sale se numără reluarea discuțiilor privind Legea salarizării, continuarea reformei administrației publice, accelerarea digitalizării și consolidarea capacităților de apărare ale României.

Premierul desemnat a confirmat că programul de guvernare va cuprinde măsuri de relansare economică, însă a precizat că acestea nu pot fi detaliate în acest moment. Potrivit lui, în prezent sunt analizate mai multe abordări economice, iar obiectivul este identificarea unei variante care să funcționeze și să respecte direcțiile prezentate până acum.

Astfel, programul aflat în pregătire va include măsuri de relansare economică, dar conținutul și forma concretă a acestora urmează să fie stabilite.

„Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică, nu vă pot spune încă, nu vă pot detalia, pentru că sunt mai multe tipuri de filosofii care se intersectează şi trebuie să ajungem la una care să funcţioneze şi în acord cu liniile pe care vi le-am spus. Da, cu siguranţă vor fi ”, a declarat Luca Niculescu, vineri seară, la Digi 24.

Întrebat despre evoluția pensiilor și salariilor în 2027, Luca Niculescu a afirmat că, în opinia sa, pensionarii vor beneficia de o indexare a pensiilor, exprimându-și un grad ridicat de siguranță în această privință.

În ceea ce privește salariile, premierul desemnat a anunțat că va susține reluarea discuțiilor privind Legea salarizării. Negocierile anterioare nu au dus la un rezultat, deși adoptarea legii părea aproape de finalizare.

Niculescu consideră că este necesară adoptarea unei legi a salarizării care să contribuie la creșterea sentimentului de echitate în rândul românilor. Pentru acest lucru, el a subliniat importanța dialogului cu sindicatele, patronatele și partidele politice. Reluarea negocierilor este, astfel, una dintre prioritățile pe care premierul desemnat intenționează să le urmărească în perioada următoare.

„Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranţă, sau a faptului că nu mă înşel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru Legea salarizării. Au fost discuţii care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuţii. Este nevoie, pentru a creşte şi sentimentul de echitate în rândul românilor, apropo de optimismul pe care îl evocaţi, şi, în acelaşi timp, da, trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice pentru a se ajunge la această lege a salarizării”, a mai spus Niculescu.

Luca Niculescu a confirmat că reforma administrației publice rămâne o prioritate. El a explicat că schimbările sunt necesare dacă România dorește să optimizeze cheltuielile statului.

Premierul desemnat a arătat că, în anumite momente, evoluțiile și presiunile din actualitate impun luarea unor decizii, iar reforma administrației este una dintre măsurile necesare pentru eficientizarea cheltuielilor publice.

„Despre reforma administraţiei. Da, la un moment dat, actualitatea şi viaţa te presează să iei nişte decizii. Este nevoie de reforma administraţiei, tocmai dacă vrem, apropo de ce spuneaţi, să optimizăm cheltuielile statului”, a afirmat Niculescu.

Un alt obiectiv anunțat de Luca Niculescu este accelerarea procesului de digitalizare. Acesta a recunoscut că digitalizarea este un subiect discutat frecvent, însă a subliniat că este necesar ca măsurile anunțate să fie puse efectiv în aplicare.

„Digitalizarea, o digitalizare cât mai bună”, a afirmat Niculescu.

Printre direcțiile menționate se află îmbunătățirea digitalizării Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), precum și digitalizarea întregii administrații publice.

Niculescu a precizat că există deja structuri care se ocupă de acest domeniu și că intenționează să le consolideze, astfel încât digitalizarea să devină un proces serios și eficient în România.

În acest context, el a oferit exemplul Republicii Moldova, țară vecină care a făcut progrese în privința digitalizării. Premierul desemnat a remarcat că implementarea unor astfel de schimbări poate fi mai ușoară într-un stat mai mic decât în România, însă a insistat că digitalizarea trebuie să rămână o prioritate.

„Da, aşa este, dar câteodată trebuie să se mai şi întâmple. Sunt alte ţări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă şi mai bine şi digitalizarea întregii administraţii. Există structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt ţări care au făcut-o deja, vecinii noştri din Republica Moldova. Sigur, e mai uşor într-o ţară mai mică decât într-una mare ca România, dar mi se pare că este o prioritate pe care trebuie să o avem”, a declarat Niculescu.

În domeniul Apărării, Luca Niculescu a afirmat că Armata Română rămâne esențială, în condițiile în care la granița României se desfășoară un război. Printre prioritățile sale se numără înzestrarea Armatei și consolidarea poziției României în NATO și în Uniunea Europeană.

Premierul desemnat a invocat incidentele cu drone și alte evenimente de securitate din regiune, subliniind că România nu își permite să rămână fără apărare.

El a precizat că procesul de înzestrare a Armatei a început deja să producă rezultate concrete, dincolo de planurile existente pe hârtie. În acest sens, a menționat programul SAFE, prin care sunt puse la dispoziție miliarde de euro pentru investiții în apărarea României.

Niculescu a mai arătat că, în programele de guvernare analizate până în prezent, a identificat inițiative privind diversificarea și consolidarea producției de drone în România. El nu a precizat partidul de la care provine această propunere, deoarece nu a dorit să atribuie inițiativa în mod greșit.

Dezvoltarea producției interne de drone este considerată relevantă în contextul războiului din țara vecină și al schimbărilor pe care conflictul le-a adus în domeniul militar.

„Armata rămâne esenţială, avem acel război la graniţă, înzestrarea Armatei Române, o poziţionare cât mai puternică a României în NATO şi în Uniunea Europeană. Totuşi, după cum spuneaţi şi dumneavoastră, vedem ce se întâmplă în fiecare zi, sau nu în fiecare zi, în fiecare săptămână, cu drone care pică, cu incidente care au loc, deci România nu îşi permite să fie neapărată. În primul rând, înzestrarea Armatei, care deja a început să fie una care nu e doar pe hârtie. Există programul SAFE, care înseamnă miliarde şi miliarde de euro care vin în apărarea României. Există, am văzut, iniţiative în programele de guvernare pe care le-am citit până acum şi cred că asta este una care vine de la colegii, de la… nu dau nume de partid pentru că nu vreau să mă înşel, dar o diversificare şi o întărire a producţiei de drone în România, pentru că vedem ce se întâmplă în războiul din ţara vecină. Şi toate aceste investiţii nu vor fi numai în beneficiul Armatei, vor fi şi în beneficiul cetăţenilor obişnuiţi, pentru că o parte din aceste investiţii au o dublă utilizare. Este vorba şi de construcţia unor autostrăzi, de care avem atâta nevoie”, a declarat Niculescu.

Luca Niculescu a subliniat că investițiile în apărare nu vor avea efecte exclusiv asupra Armatei Române, ci pot aduce beneficii și populației. O parte dintre investiții au utilizare duală, ceea ce înseamnă că pot servi atât unor obiective de apărare, cât și unor nevoi civile.

Printre exemplele menționate se numără construcția de autostrăzi, infrastructură de care România are mare nevoie.

În ceea ce privește programul SAFE, premierul desemnat a precizat că unul dintre obiectivele acestuia este dezvoltarea industriei românești de apărare. El a susținut că o parte importantă din fondurile alocate trebuie să rămână în economia națională.