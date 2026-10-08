Luca Niculescu nu exclude depunerea mandatului dacă negocierile eșuează: Deocamdată suntem în prima fază a discuțiilor

Premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude posibilitatea de a-și depune mandatul dacă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare nu vor avea rezultatul dorit. După discuțiile de joi cu UDMR, acesta a declarat că va continua consultările cu partidele și că o eventuală decizie privind renunțarea la mandat va fi luată mai aproape de termenul pentru solicitarea votului de învestire.

Niculescu a respins ideea formării unui Guvern de tranziție sau „de sacrificiu”. El susține că România are nevoie de un Executiv cu puteri depline, care să poată rămâne în funcție în următorii doi ani și să pună în aplicare programul de guvernare.

Premierul desemnat a declarat, după întâlnirea cu delegația UDMR, că discuțiile politice vor continua și în zilele următoare. Acesta a precizat că a luat act de pozițiile celor trei partide cu care s-a întâlnit joi, dar că procesul de negociere se află încă într-o etapă preliminară.

Întrebat dacă ia în calcul să își depună mandatul înainte de a merge în Parlament pentru votul de învestire, în cazul în care nu va reuși să obțină un acord politic, Niculescu nu a exclus această variantă.

„Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă, deși câteodată este util. Deocamdată, după cum ziceam, suntem în această primă fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am văzut azi, evident că discuțiile vor continua și voi lua această decizie la care vă referiți după ce vor continua și când ne vom apropia de termenul respectiv”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu a recunoscut că situația politică este blocată de mai multe luni, dar consideră că negocierile pot reprezenta în continuare o soluție.

„Vom continua dialogul și, până la urmă, sper că ajungem la un rezultat”, a afirmat acesta.

Luca Niculescu a fost întrebat și dacă intenționează să negocieze cu parlamentarii neafiliați sau să extindă discuțiile către alte formațiuni politice.

Premierul desemnat a explicat că prioritatea sa este construirea unei majorități pornind de la consultările deja desfășurate. El a anunțat că va avea noi discuții luni, urmând să decidă ulterior dacă sunt necesare și alte întâlniri.

În ceea ce privește AUR, Niculescu a precizat că negocierile cu această formațiune nu se află în prezent pe agenda sa.

„Deocamdată, vreau să creez această majoritate, pornind de la discuțiile pe care le-am avut. Voi mai avea niște discuții și luni și apoi mai vedem. Dar, în clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agendă”, a declarat el.

Niculescu a fost întrebat și despre conflictul politic dintre PSD și Ilie Bolojan, precum și despre posibilitatea ca rolul său să fie acela de a apropia pozițiile celor două tabere.

Premierul desemnat a răspuns făcând trimitere la experiența sa diplomatică. El a explicat că dialogul între persoane sau grupuri care au poziții diferite reprezintă o parte importantă a diplomației.

„Mi s-a întâmplat de mai multe ori în viață, mai ales de când am devenit diplomat, să pornim de la poziții care nu erau similare și cred că, de multe ori, acesta este și rolul diplomației: să discute nu numai cu cei cu care are aceleași poziții de la început, dar apoi să încerce să le concilieze”, a declarat Luca Niculescu.

Afirmațiile au venit în contextul încercărilor sale de a identifica o formulă politică prin care viitorul Executiv să obțină susținerea necesară în Parlament.

Premierul desemnat a fost întrebat și dacă un eventual Executiv condus de el ar putea fi doar unul de tranziție, menit să funcționeze pentru o perioadă limitată.

Niculescu a respins această perspectivă și a declarat că își dorește un Guvern stabil, care să poată aplica programul de guvernare în următorii doi ani.

„Eu ceea ce vreau este să avem un guvern, pe următorii doi ani, cu puteri depline, un guvern care să poată să aplice programul de guvernare. Cum ziceam, România are nevoie de predictibilitate, România are nevoie de investiții, românii au nevoie să o ducă mai bine și asta nu se poate face cu guverne care se schimbă”, a declarat premierul desemnat.

În privința calendarului politic, Luca Niculescu a precizat că următoarele discuții sunt programate pentru luni. O decizie privind continuarea procedurii de învestire sau eventuala depunere a mandatului va fi luată după evaluarea rezultatelor negocierilor și pe măsură ce se apropie termenul pentru prezentarea în Parlament.