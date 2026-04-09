De Paște, produsele din ciocolată revin pe rafturi în cantități mari, însă prețurile sunt mai ridicate decât anul trecut. Acest lucru se întâmplă chiar dacă materia primă principală – cacaoa – s-a ieftinit semnificativ la nivel global.

Potrivit analizei, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la inflația pentru ciocolată și produse derivate.

„De Paște, ciocolata rămâne scumpă, în ciuda scăderii prețului mondial la cacao”, arată analiza realizată de Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Datele arată că prețurile la ciocolată au crescut în România cu aproximativ 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind semnificativ alte state europene.

„România este în prezent „campioana” inflației anuale în Uniunea Europeană, iar în ceea ce privește ciocolata, situația nu este diferită.”

Comparativ:

Polonia: +24%

Germania și Grecia: +20%

Bulgaria: +17%

media UE: ~14%

La prima vedere, scăderea prețului la cacao ar fi trebuit să ducă la produse mai ieftine. În realitate, lucrurile sunt mai complicate.

Prețul boabelor de cacao a scăzut dramatic, de la peste 11.000 dolari/tonă în 2025 la aproximativ 3.100 dolari, ceea ce înseamnă o reducere de peste 70%. De la începutul lui 2026, scăderea este de aproape 50%.

Cu toate acestea, producătorii folosesc în continuare stocuri achiziționate la prețuri mai mari, iar aceste costuri sunt transferate către consumatori.

„Aceste prețuri se referă însă la contractele futures, acorduri care fixează astăzi costul pentru cacao ce urmează să fie livrată la o dată ulterioară. În practică, companiile achiziționează în vrac materiile prime pentru a le avea disponibile pentru producție și, cel mai probabil, încă le utilizează pe cele cumpărate cu luni în urmă la prețuri mai mari decât cele actuale.”

În ultimii ani, producătorii au fost nevoiți să se adapteze la costurile ridicate.

Aceștia au redus cantitatea de cacao din produse și chiar gramajul tabletelor, fenomen cunoscut sub numele de „shrinkflation”.

Tot mai mulți consumatori au observat schimbări în gust și calitate, însă revenirea la rețetele inițiale este incertă.

„Până în prezent, perspectivele de revenire la situația de dinaintea „shrinkflation” sunt slabe, deoarece analiștii consideră că piața de cacao ar putea rămâne structural fragilă și volatilă.”

Există totuși semnale de schimbare în industrie. Unele companii încep să revină la rețete clasice, după reacțiile consumatorilor.

„Potrivit Bloomberg, compania a declarat în răspunsul său că va renunța la glazura compusă din ciocolată, ca parte a revenirii la utilizarea „rețetelor clasice de ciocolată cu lapte și ciocolată neagră” în toate produsele Reese’s și Hershey’s până în 2027.”

În același timp, în Brazilia se discută reglementări privind conținutul minim de cacao în produsele de ciocolată, pentru a proteja calitatea.

Pe termen scurt, prețurile vor rămâne ridicate, chiar dacă piețele încep să se stabilizeze.

„Este posibil să se observe o ușoară ameliorare, poate spre sfârșitul acestui an, chiar la timp pentru Crăciun, dar o revenire la ciocolata mai ieftină, mai mare și mai bună de acum doi ani este puțin probabilă.”

Chiar dacă materia primă s-a ieftinit, efectele nu se văd încă în magazine. De Paște, românii vor plăti mai mult pentru produsele din ciocolată, pe fondul costurilor acumulate și al presiunilor din lanțul de producție.

Iepurașii de ciocolată rămân, astfel, mai scumpi, dar nelipsiți de pe mesele de sărbătoare.