Bitcoin revine spectaculos peste pragul de 80.000 de dolari. Criptomoneda a crescut cu 5% într-o singură zi

Bitcoin a crescut cu aproximativ 5% vineri și a revenit peste pragul de 80.000 de dolari, în condițiile în care investitorii au trecut într-un mod de tranzacționare orientat spre activele riscante, trecând peste eșecul Clarity Act și peste majorarea dobânzii de către Rezerva Federală în această săptămână.

Cea mai mare criptomonedă din lume a consemnat o creștere importantă, iar evoluția a fost susținută și de poziționarea traderilor de pe piața derivatelor crypto. Aceștia au avut o perspectivă puternic optimistă, cu poziții importante în opțiuni call, prin care mizau pe continuarea creșterii Bitcoin, potrivit informațiilor publicate de Yahoo! Finance.

Mișcarea ascendentă a fost accelerată după depășirea nivelului de rezistență din jurul valorii de 78.000 de dolari. Potrivit analizei lui Nic Puckrin, analist cross-asset și fondator al Coin Bureau, depășirea acestui prag a dus la lichidarea pozițiilor short, ceea ce a împins Bitcoin spre nivelul de 80.000 de dolari.

Următorul test important pentru criptomonedă este intervalul cuprins între 80.000 și 82.000 de dolari, unde rezistența este considerată mult mai puternică.

În paralel cu evoluția prețului Bitcoin, un comitet al Camerei Reprezentanților din SUA a avansat joi proiectul Strategic Bitcoin Reserve. Măsura ar urma să păstreze tokenurile deținute de guvernul american într-o rezervă federală pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani și ar impune efectuarea unor audituri regulate ale acestor dețineri.

Proiectul a trecut de comitetul Camerei Reprezentanților în urma unui vot strict pe linie de partid. Pentru a deveni lege, acesta mai trebuie însă aprobat de plenul Camerei Reprezentanților și de Senat.

Bitcoin a demonstrat reziliență pe parcursul acestei săptămâni, în ciuda faptului că Clarity Act nu a reușit să treacă de votul de clotură din Senat.

Piața criptomonedelor a urmărit îndeaproape evoluția acestui proiect legislativ. Clarity Act urmărea să stabilească un cadru federal cuprinzător pentru piețele de active digitale din Statele Unite.

În ciuda eșecului proiectului în Senat și a majorării dobânzii de către Rezerva Federală în această săptămână, investitorii s-au orientat vineri către activele mai riscante.

Această schimbare de sentiment, alături de poziționarea traderilor de pe piața derivatelor și de lichidarea pozițiilor short după depășirea pragului de 78.000 de dolari, a contribuit la revenirea Bitcoin peste nivelul de 80.000 de dolari.