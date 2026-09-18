Premiul Nobel vine cu mai mulți bani în 2026. Cât va încasa fiecare laureat

Fundația Nobel a decis să majoreze recompensa acordată laureaților, într-un moment aniversar pentru prestigioasa distincție. Schimbarea îi vizează pe câștigătorii tuturor celor șase categorii.

Fundația Nobel din Suedia a anunțat vineri, 18 septembrie, că va majora cu 9% valoarea premiilor acordate în acest an. Astfel, recompensa financiară pentru fiecare dintre cele șase categorii va ajunge la 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,22 milioane de dolari.

Directorul executiv al Fundației Nobel, Hanna Stjarne, a declarat că majorarea valorii premiilor are rolul de a menține semnificația pe termen lung a Premiului Nobel și de a asigura păstrarea valorii componentei financiare în timp.

„Prin creşterea valorii premiului, menţinem semnificaţia pe termen lung a Premiului Nobel şi ne asigurăm că partea financiară a premiului îşi păstrează valoarea în timp”, a spus Stjarne.

Câștigătorii din acest an la fizică, chimie, pace, literatură, economie și medicină sau fiziologie vor fi anunțați în perioada 5-12 octombrie. Premiile din 2026 vor marca cea de-a 125-a aniversare a primelor premii Nobel.

Premiile Nobel au fost instituite prin testamentul omului de afaceri suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei. Primele distincții au fost acordate în 1901, iar recompensa financiară era atunci de 150.782 de coroane pentru fiecare categorie, potrivit Fundației.

Premiul Nobel își are originile în testamentul inventatorului și omului de afaceri Alfred Nobel. La moartea sa, Nobel a prevăzut ca averea sa să fie folosită pentru a-i recompensa pe „cei care, în cursul anului precedent, au adus cel mai mare beneficiu umanității”.

Premiul Nobel urma să recompenseze realizările remarcabile în domeniile în care Alfred Nobel a fost cel mai implicat de-a lungul vieții: fizică, chimie, fiziologie sau medicină, literatură și pace.

După moartea sa, a început un proces îndelungat pentru punerea în aplicare a viziunii sale, iar primele premii Nobel au fost acordate în 1901. În 1969, a fost instituit un nou premiu, Premiul Băncii Centrale a Suediei în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel. Introducerea acestuia a reprezentat o excepție și a fost legată de marcarea tricentenarului băncii centrale a Suediei.

În fiecare an, în luna octombrie, sunt anunțate noile premii Nobel și numele laureaților.

Laureații Premiului Nobel primesc o medalie de aur, conform statutului Fundației Nobel. Pe aversul medaliilor este reprezentat Alfred Nobel, în timp ce imaginea de pe revers diferă în funcție de instituția care acordă premiul.

Fiecare laureat primește și o diplomă Nobel, care este o operă de artă unică, al cărei design este stabilit de instituția care acordă premiul. Diploma pentru literatură este realizată pe pergament, folosind în mare parte aceeași tehnică utilizată de ilustratorii cărților medievale. Diplomele acordate celorlalți laureați sunt realizate pe hârtie lucrată manual, produsă la comandă.

Pe lângă medalie și diplomă, laureații primesc și un premiu în bani. Suma menționată de Fundația Nobel este de 11 milioane de coroane suedeze pentru un Premiu Nobel complet. Un premiu poate fi acordat unui număr de până la trei laureați, care împart suma aferentă.