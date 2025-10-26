Premierul Cambodgiei, Hun Manet, l-a nominalizat pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace

Premierul cambodgian Hun Manet a explicat, într-o conferință de presă alături de Donald Trump, că l-a propus pe președintele american pentru Premiul Nobel pentru Pace, apreciind angajamentul și eforturile sale în promovarea păcii, atât între Cambodgia și Thailanda, cât și în relațiile internaționale, ca un semn de recunoștință din partea poporului cambodgian.

”În recunoaşterea angajamentului dumneavoastră de neclintit şi a eforturilor hotărâte de promovare a păcii, nu doar între Cambodgia şi Thailanda, ci şi între alte naţiuni, şi ca o reflectare a recunoştinţei poporului cambodgian, am propus candidatura preşedintelui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat, într-o conferinţă de presă comună cu locatarul Casei Albe, Hun Manet.

In a surprise move, Cambodian Prime Minister Hun Manet nominated Donald Trump for the Nobel Peace Prize, crediting him for brokering the new Thailand–Cambodia ceasefire agreement signed in Kuala Lumpur. The deal, hailed as a step toward lasting peace, followed months of border… pic.twitter.com/7EUjTStGde — India Today Global (@ITGGlobal) October 26, 2025

Donald Trump a semnat un acord de încetare a focului între Cambodgia și Thailanda imediat după sosirea sa la Kuala Lumpur, în Malaysia, acționând ca mediator într-un conflict la frontieră care a durat cinci zile în iulie. Confruntările, implicând trupe terestre, artilerie și aviație, s-au soldat cu 43 de morți și au forțat evacuarea a peste 30.000 de civili.

Acordul a fost oficializat de premierii cambodgian Hun Manet și thailandez Anutin Charnvirakul.

Donald Trump își va continua turneul în Asia, participând la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), urmat de vizite în Japonia și Coreea de Sud, unde se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping.

Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace și lider al opoziției venezuelene, a declarat că își dedică premiul poporului venezuelean aflat în suferință, precum și președintelui SUA, Donald Trump, pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei.

”Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei şi astăzi, mai mult ca oricând, contăm pe preşedintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine şi pe naţiunile democratice ale lumii ca principalii noştri aliaţi pentru a obţine Libertatea şi democraţia. Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, a scris ea pe X.

Comitetul Nobel din Norvegia a anunțat că Premiul Nobel pentru Pace 2025 va fi acordat Mariei Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, pentru „munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru eforturile de a asigura o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”. Comitetul a subliniat că trăim într-o perioadă „în care democrația este amenințată” și că este „mai important ca niciodată” să fie apărat acest principiu. Machado a fost și câștigătoarea Premiului Saharov al Uniunii Europene în 2024.

Premiul evidențiază curajul și dedicarea Mariei Corina Machado, care menține flacăra democrației aprinsă în fața unor condiții tot mai dificile. Casa Albă a criticat decizia, reproșând faptul că premiul a fost acordat șefei opoziției din Venezuela și nu președintelui american Donald Trump.