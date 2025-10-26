Din cuprinsul articolului Trump refuză întâlnirea cu Putin până la progrese concrete în pacea din Ucraina

Pe 26 octombrie, autoritățile regionale au raportat că atacurile rusești din ultimele 24 de ore au provocat moartea a cel puțin nouă civili și rănirea altor 44 în întreaga Ucraina. În noaptea respectivă, forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra Kievului, vizând clădiri rezidențiale.

Președintele american Donald Trump a afirmat că nu va programa o întâlnire cu Vladimir Putin decât dacă vor exista pași clari către soluționarea conflictului din Ucraina. Deși a menționat că în trecut a avut o relație bună cu liderul rus, Trump a catalogat situația actuală drept „foarte dezamăgitoare”.

Emisarul Kremlinului apreciază eforturile lui Trump și respinge presiunea asupra Rusiei

Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pentru probleme economice, a declarat pentru Fox News pe 25 octombrie că presiunile externe nu influențează politica Rusiei și a subliniat rolul dialogului. Dmitriev a lăudat totodată contribuția președintelui Trump la rezolvarea unor conflicte globale, conform informațiilor publicate de The Kyiv Independent.

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat pentru CNN, după sosirea la Washington pentru discuții cu oficialii americani, că întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a fost anulată definitiv și ar putea avea loc la o dată ulterioară, contrazicând declarațiile recente ale președintelui SUA, conform Reuters și Kyiv Post.

Summitul, inițial planificat la Budapesta, a fost suspendat marți după ce Rusia a respins un armistițiu imediat, iar Trump a invocat „lipsa progresului diplomatic” pentru amânarea discuțiilor. Dmitriev s-a arătat însă optimist, afirmând că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape de o soluție diplomatică”, fără a oferi detalii despre posibilele elemente ale acordului.

Potrivit Axios, Dmitriev s-a întâlnit sâmbătă la Miami cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, iar agenția rusă TASS a anunțat că vor avea loc și alte întâlniri, nespecificate.

De asemenea, diplomații europeni au precizat pentru Reuters că Uniunea Europeană colaborează cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului de-a lungul liniilor actuale de luptă, menită să păstreze implicarea SUA și să recunoască realitatea de pe teren.