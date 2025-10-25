Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat pentru CNN, după sosirea la Washington pentru discuții cu oficialii americani, că întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a fost anulată definitiv și ar putea avea loc la o dată ulterioară, contrazicând declarațiile recente ale președintelui SUA, conform Reuters și Kyiv Post.

Summitul, inițial planificat la Budapesta, a fost suspendat marți după ce Rusia a respins un armistițiu imediat, iar Trump a invocat „lipsa progresului diplomatic” pentru amânarea discuțiilor. Dmitriev s-a arătat însă optimist, afirmând că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape de o soluție diplomatică”, fără a oferi detalii despre posibilele elemente ale acordului.

Potrivit Axios, Dmitriev urmează să se întâlnească sâmbătă la Miami cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, iar agenția rusă TASS a anunțat că vor avea loc și alte întâlniri, nespecificate.

De asemenea, diplomații europeni au precizat pentru Reuters că Uniunea Europeană colaborează cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului de-a lungul liniilor actuale de luptă, menită să păstreze implicarea SUA și să recunoască realitatea de pe teren.

Zelenski cere partenerilor să apere cerul Ucrainei după atacurile rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut din nou apel la partenerii internaționali să sprijine apărarea aeriană a Ucrainei, la câteva ore după ce bombardamentele rusești nocturne au provocat moartea a patru persoane și rănirea altor aproximativ 20, transmite AFP.

Cu doar o zi înainte, Zelenski și aliații săi s-au întâlnit la Londra pentru a discuta livrările de arme cu rază lungă de acțiune și de sisteme de apărare aeriană pentru Kiev. Președintele ucrainean a subliniat importanța sistemelor Patriot, baterii antiaeriene americane costisitoare, dar eficiente împotriva rachetelor lansate de Rusia.

„Partenerii noştri dispun de sistemele necesare şi pot deja să ajute la apărarea Ucrainei” contra rachetelor balistice ruse utilizate în „aproape toate atacurile.”, a explicat liderul ucrainean pe reţelele sociale.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele rusești au lansat asupra Ucrainei „nouă rachete balistice Iskander-M” și „64 de drone de atac”, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, care susțin că au distrus 50 de drone și patru rachete. Atacul a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 12 în Kiev, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe rețelele sociale.

În zona est-centrală a Ucrainei, „un membru al echipelor de salvare a fost ucis şi un altul a fost rănit în urma lansării repetate (de către Rusia) a unor rachete asupra comunităţii din Petropavlivska în regiunea Dnipropetrovsk”, a scris Ministerul de Interne ucrainean pe reţelele sociale.

În aceeaşi regiune, „o femeie a fost de asemenea ucisă şi alte şapte persoane au fost rănite”, a mai informat ministerul, explicând că „au fost avariate camioane de pompieri, clădiri rezidenţiale şi magazine”.

Ministerul Apărării de la Moscova a susținut că loviturile vizau atât „companii din complexul militaro-industrial ucrainean, cât și obiective de infrastructură energetică esențiale pentru funcționarea acestuia”.

Pe măsură ce temperaturile scad, atacurile Rusiei asupra rețelelor energetice ucrainene au crescut, ridicând temeri privind dificultăți majore pentru populație în timpul iernii. Președintele Volodimir Zelenski a precizat că, de la începutul anului, Rusia a lansat aproximativ 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete hipersonice Kinjal, greu de interceptat de sistemele de apărare aeriană ucrainene.