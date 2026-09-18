Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway. Fiul său preia funcția de președinte al companiei

Warren Buffett, în vârstă de 96 de ani, se retrage din funcția de președinte al consiliului de administrație al Berkshire Hathaway, într-o nouă etapă a schimbării conducerii companiei. Berkshire Hathaway a anunțat vineri că Buffett renunță cu efect imediat la funcția de chairman și va ocupa în continuare poziția de chairman emeritus.

În locul său la conducerea consiliului de administrație va fi numit fiul său, Howard G. Buffett, în vârstă de 71 de ani. Succesiunea era anticipată de mai mulți ani și reprezintă schimbarea finală de gardă la Berkshire Hathaway, conform Yahoo! Finance.

Pentru Howard Buffett, noua funcție va schimba semnificativ modul în care își desfășoară activitatea. Fiul lui Warren Buffett este cunoscut pentru asemănarea izbitoare cu tatăl său, însă viața sa a fost până acum împărțită între activitățile filantropice care l-au purtat în numeroase țări și munca de fermier, inclusiv activitatea de cultivare a propriului teren.

Howard Buffett a călătorit în aproximativ 155 de țări și a petrecut o mare parte din timp pe drumuri. În 2022, a mers de cinci ori în Ucraina, iar în 2023 a făcut din nou cinci vizite în această țară. În anul următor, intenționa să efectueze probabil încă patru sau cinci deplasări în Ucraina. Odată cu preluarea responsabilităților de la Berkshire Hathaway, astfel de călătorii vor deveni mai rare.

Howard Buffett este considerat gardianul culturii unice a Berkshire Hathaway, construită de Warren Buffett și de partenerul său de lungă durată, Charlie Munger, de-a lungul mai multor decenii. Rolul său în cadrul consiliului va presupune supravegherea unei companii cu activități foarte diverse și cu o dimensiune care necesită planificare și control specializat din partea boardului.

Activitățile Berkshire Hathaway includ operarea uneia dintre cele mai importante rețele feroviare din Statele Unite, Burlington Northern, precum și susținerea pieței imobiliare prin intermediul constructorului de locuințe Clayton Homes.

Howard Buffett are, de asemenea, un parcurs extins în zona de management și în consiliile de administrație. El a lucrat în relații cu investitorii pentru compania de materii prime Archer Daniels Midland, cunoscută sub simbolul bursier ADM.

Totodată, Howard Buffett a făcut parte din consiliul de administrație al Coca-Cola, una dintre companiile preferate de Warren Buffett și una dintre investițiile istorice ale acestuia. Howard Buffett s-a retras din boardul Coca-Cola în 2016, după 17 ani în cadrul consiliului.

Activitatea sa nu se limitează însă la mediul corporativ. Howard Buffett este președintele și directorul executiv al Howard G. Buffett Foundation, fundație înființată în 1999.

Preluarea funcției de chairman al Berkshire Hathaway va presupune pentru Howard Buffett o schimbare importantă a priorităților personale. Într-un interviu acordat Yahoo Finance în 2024, acesta explica faptul că va trebui să țină cont de necesitatea de a fi prezent pentru a-și îndeplini responsabilitățile la Berkshire Hathaway.

În același timp, Howard Buffett preciza că nivelul de risc asociat activităților sale personale ar urma să scadă. El nu va conduce compania în calitate de președinte executiv, ci va avea rolul de a-l sprijini în toate modurile posibile pe viitorul CEO, Greg Abel.