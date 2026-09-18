Acțiunile SpaceX scad după amânarea zborului Starship. Investitorii de retail au vândut acțiuni de 250 de milioane de dolari într-o singură săptămână

Acțiunile SpaceX au scăzut cu peste 2% vineri, reducând avansul înregistrat de companie pe parcursul săptămânii la aproximativ 1%. Investitorii au reacționat la amânarea primului zbor orbital al navei Starship, în timp ce compania a primit în această săptămână și comentarii optimiste din partea unuia dintre cei mai importanți susținători ai săi.

SpaceX a amânat cu șase zile cel de-al 14-lea zbor de testare al vehiculului Starship. Misiunea, programată inițial pentru 22 septembrie, este acum prevăzută pentru 28 septembrie și va avea loc de la baza Starbase din sudul Texasului.

Acesta va fi primul zbor orbital al programului Starship. În cadrul misiunii, treapta superioară a navei ar urma să atingă o altitudine de aproximativ 275 de kilometri și să efectueze aproximativ șase orbite în jurul Pământului, într-o misiune care ar urma să dureze aproape 10 ore.

Totodată, nava ar urma să lanseze 26 de sateliți Starlink V3. Fiecare dintre aceștia ar adăuga câte un terabit pe secundă la capacitatea rețelei Starlink, potrivit informațiilor publicate de Yahoo! Finance.

Boosterul Super Heavy va încerca să aterizeze în larg, în timp ce nava Starship va efectua o amerizare controlată în Oceanul Pacific, la vest de Chile.

SpaceX a precizat că pentru această misiune nu este planificată o prindere cu sistemul Mechazilla, revenind astfel asupra așteptărilor anterioare privind utilizarea acestui mecanism.

Succesul zborului este considerat important pentru perspectivele de dezvoltare ale SpaceX, deoarece rezultatul misiunii are implicații pentru economia extinderii rețelei Starlink, pentru lansările comerciale și pentru ambițiile companiei privind misiunile către Lună și Marte.

Scăderea de vineri a acțiunilor SpaceX evidențiază și cât de rapid se poate schimba sentimentul investitorilor în cazul unei companii care a devenit recent disponibilă pentru investitori pe piața publică.

Potrivit unor date menționate de JPMorgan și citate de Barron’s, investitorii de retail au vândut acțiuni SpaceX în valoare de aproximativ 570 de milioane de dolari în ultimele trei săptămâni. Numai în această săptămână, investitorii individuali au retras din investiții aproximativ 250 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare scădere săptămânală consemnată vreodată de bancă în acest segment pentru SpaceX.

Pe de altă parte, miliardarul Ron Baron își menține perspectiva optimistă asupra companiei. Baron Capital, fondul condus de acesta, deține acțiuni SpaceX în valoare de aproximativ 25 de miliarde de dolari.

Într-un interviu acordat CNBC, Baron a prezentat o perspectivă foarte optimistă asupra activității Starlink. El estimează că afacerea generează în prezent venituri de aproape 18 miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor sale, Starlink ar putea ajunge la venituri de 1.000 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Baron estimează, de asemenea, că marja operațională înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare, indicatorul EBITDA, ar putea ajunge la 700-800 de miliarde de dolari. Aplicarea unui multiplu de evaluare acestor valori ar putea susține, în estimarea sa, o evaluare a companiei cuprinsă între 14.000 și 15.000 de miliarde de dolari.

Baron a abordat și una dintre întrebările recurente privind viitorul SpaceX și Tesla, respectiv posibilitatea ca cele două companii să fie combinate la un moment dat. Investitorul a transmis că ar susține decizia pe care Elon Musk ar lua-o în această privință.

Speculațiile privind o eventuală apropiere mai mare între SpaceX și Tesla au fost alimentate inclusiv de Musk. În cadrul All-In Summit, directorul executiv al companiilor a considerat legitimă întrebarea dacă cele două entități vor rămâne separate, având în vedere nivelul ridicat de colaborare dintre ele.

Musk a indicat că există o colaborare strânsă între SpaceX și Tesla la numeroase niveluri și în foarte multe domenii, ceea ce lasă deschisă întrebarea privind eventualele decizii viitoare în legătură cu structura celor două companii.