Radu Vâlcan spune cât de real este, de fapt, „Insula Iubirii”. Ce se întâmplă cu participanții în timpul filmărilor?

De zece sezoane, „Insula Iubirii” îi ține pe telespectatori cu gurile căscate, întrebându-se adesea cât din ceea ce se întâmplă este cu adevărat spontan sau regizat. Radu Vâlcan ne explică, abia în sezonul zece, ce se întâmplă cu participanții atunci când camerele pornesc și emoțiile ajung la limită.

După zece sezoane de „Insula Iubirii”, emisiunea care a devenit un fenomen în România, întrebarea privind cât de real este ceea ce văd telespectatorii revine după fiecare ediție. Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului, susține că participanții nu urmează scenarii și că situațiile prezentate în emisiune sunt reale.

Radu Vâlcan spune că este întrebat frecvent dacă anumite momente din „Insula Iubirii” sunt regizate, însă susține că nu există scenarii pregătite pentru concurenți. Potrivit prezentatorului, dacă totul ar fi fost regizat, participanții ar fi trebuit să fie actori foarte buni.

Vedeta a mărturisit, într-un interviu acordat pentru Libertatea, că emisiunea este un reality-show, iar concurenții sunt filmați permanent, 24 de ore din 24. Aceștia sunt oameni obișnuiți, care ajung să se confrunte în timpul experienței cu stres, nervi, dorul de casă și dorul de partener.

Singurul element care ar putea fi considerat o formă de „regie” ține de cadrul în care are loc filmarea, mai spune Radu Vâlcan. Concurenții nu își pot stabili singuri programul, astfel că există situații în care sunt treziți de membri ai echipei de producție, de exemplu atunci când este nevoie să înceapă filmările.

În rest, prezentatorul susține că ceea ce se întâmplă în emisiune este cât se poate de real, iar emoțiile participanților ajung la telespectatori. Potrivit lui, tocmai diversitatea de tipologii, caractere și personalități care ies la iveală pe parcursul emisiunii contribuie la succesul formatului.

„Mă întreabă foarte multă lume și de fiecare dată am obosit să răspund la întrebarea asta, la întrebările de genul ăsta. Nu, nu este nimic regizat, pentru că altfel ar fi fost niște actori foarte buni. Nu, totul este un reality. 24 din 24 se filmează, sunt oameni absolut normali, oameni care se confruntă cu probleme, cu stres, cu nervi, cu dorul de casă, cu dorul de partener și faptul că ești într-un cadru de filmare, până la urmă, dar asta ar putea fi singura regie, să zicem, pentru că nu poți tu, ca și concurent, nu poți să te trezești la 12:00 sau la 14:00. Și atunci vine cineva la tine și te trezește în mod normal. Adică tu, practic, ești acolo în cadrul unui reality. Totul este real, cât se poate de real și asta se vede, pentru că emoțiile se transmit dincolo de ecran. Iar telespectatorii, fanii emisiunii, văd lucrurile acestea și nu întâmplător, emisiunea a ajuns un fenomen. Există atâtea tipologii, caractere, personalități care ies cumva la suprafață, la iveală pe măsură ce se desfășură emisiunea”, a declarat Radu Vâlcan.

Pentru a aduce un element de noutate în emisiune, producătorul „Insula Iubirii” a introdus și detectorul de minciuni. Radu Vâlcan spune că testul poligraf a reprezentat o noutate inclusiv pentru el și pentru emisiune.

Introducerea detectorului de minciuni a fost cerută de acțiunile care au avut loc în cadrul emisiunii. Testul poligraf reprezintă, astfel, un element care nu a mai fost văzut până acum în „Insula Iubirii”, iar telespectatorii urmează să vadă cum va fi folosit în cadrul show-ului.