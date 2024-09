Insula Iubirii, unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România, a fost amendată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), după ce un participant a mărturisit că i-a aruncat iubitei sale pisicile de la balcon. Pe lângă scandalul apărut în presa mondenă, participantul respectiv s-a ales și cu un dosar penal pentru cruzime față de animale.

CNA a primit 79 de plângeri de la telespectatori. Cu o zi în urmă, CNA a analizat aceste plângeri și a decis să amendeze postul de televiziune cu 10.000 de lei pentru încălcarea legii care protejează minorii. Deocamdată, nu există o lege clară în domeniul audiovizualului care să se refere la cruzimea față de animale, dar că lucrează la includerea unor astfel de prevederi în viitorul Cod Audiovizual.

Momentul în care concurentul Robert Braia a spus că i-a aruncat pisicile iubitei de la balcon a generat zeci de mii de reacții negative pe rețelele sociale. Declarația sa a fost următoarea:

„A fost cu intenţie. Eu i-am speriat, ei au căzut. Îi ştiam că sunt foarte sperioşi şi am profitat de chestia asta, i-am speriat. Ei au căzut de la balcon, unul a rămas acolo, unul a plecat. După aceea, i-am…. mi-a părut rău, pentru că ea a suferit foarte mult. I-am căutat, adică, l-am căutat pe motan şi l-am găsit în cele din urmă şi i l-am returnat. Adică, ce am… am considerat că am văzut, că am greşit…”, a spus el.