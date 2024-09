Echipa „Neatza cu Răzvan și Dani” a pierdut un om important. Jurnalistul Alex Munteanu a anunțat prin intermediul unui clip urcat pe TikTok că a plecat din cadrul echipei.

El a ținut să facă un clip pe tema acestui subiect pentru ca lipsa sa din cadrul emisiunii de la Antena 1 să nu ducă la zvonuri.

Acesta a precizat pe rețelele de socializare că decizia de a pleca de la emisiune nu a fost deloc una ușoară. Totuși, el a decis să facă ceea ce simte.

El a precizat despre emisiunea de la Antena 1 că este ”cea mai bună și profesionistă echipă live din România”.

Nu este absolut deloc ușor să pleci de la cel mai urmărit matinal din România, din cea mai bună și profesionistă echipă de live din România, și dintre niște oameni super faini, dar am decis să fac ceea ce simt”, spune acesta.

„Da, am plecat de la «Neatza cu Răzvan și Dani» și nu e clickbait. Pentru cei care se întreabă de ce nu mă mai văd la televizor și pentru a nu lăsa loc speculațiilor și interpretărilor, am deci să înregistrez acest mesaj.

De asemenea, el a mai povestit că nu i-a plăcut niciodată să fie reporter, doar că a trebuit să treacă prin această etapă pentru a ajunge acolo unde își dorea cu adevărat.

”Sincer să vă spun, nu mi-am dorit niciodată să fiu reporter, dar eram conștient că trebuie să o iau de jos, să muncesc, să ard toate etapele pentru a ajunge acolo unde îmi doresc și așa am și făcut, dar în același timp era conștient că voi ajunge în punctul în care voi dori mai mult și voi ajunge la plafonarea care mă va determina să trec la next level”, continuă el.

În clipul postat pe rețelele de socializare, care poate fi vizualizat mai jos, jurnalistul spune că se bucură de tot ceea ce a realizat în urma muncii sale.

El a recunoscut că au existat oameni care i-au recomandat locurile unde a mers, însă, în definitiv, munca a ținut de el.

”Asta s-a întâmplat acum și am zis să fac ceea ce simt. Mă bucur că tot ceea ce am realizat a fost în umbra muncii și abilităților mele. Într-adevăr, au fost oameni și prieteni care m-au recomandat în locurile în care am evoluat, dar mai departe totul a ținut de mine”, spune acesta.