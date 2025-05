George Simion a declarat că stabilitatea economică nu se poate obține prin majorarea taxelor, ci prin eliminarea persoanelor incompetente din administrațiile publice locale și centrale. El a acuzat actuala guvernare de amânarea reformelor din cauza alegerilor succesive și de creșterea datoriei naționale prin promovarea clientelei politice.

Simion a criticat guvernul pentru un deficit bugetar istoric de 9,3%, care în realitate ar fi mai mare, și a susținut că acest dezechilibru fiscal a fost premeditat. De asemenea, a afirmat că evoluția cursului leu-euro a fost controlată de băncile naționale în România și alte state din afara zonei euro și a menționat o estimare a guvernatorului BNR, conform căreia cursul ar putea depăși pragul de 5 lei în 2025.

„Cursul leu-euro a fost ţinut în frâu şi la noi şi în Polonia şi în ţări care încă nu au intrat în zona euro de către băncile naţionale. În aceste zile am fost acuzat pe nedrept de o grămadă de lucruri. Mă bucur că în sfârşit avem un nou Papă astăzi, pentru că mai lipsea să fiu acuzat că sunt vinovat şi de nealegerea noului Papă. Am avut un guvern, care în mare parte astăzi stă în spatele lui Nicuşor Dan, vinovat pentru un deficit bugetar istoric, record, 9,3% oficial, dar în realitate ştim că este mai mare. Aşa că eliminarea oamenilor incapabili din administraţiile locale şi centrale, din fruntea guvernului, un plan de măsuri concrete reprezintă alternativa la creşterea taxelor care nu presupune decât austeritate.

În replică, Nicușor Dan a respins acuzațiile și a susținut că afirmația lui Simion privind implicarea actualului guvern în sprijinul său ar fi una politicianistă. Totodată, a prezentat patru direcții de acțiune pentru echilibrarea financiară: creșterea absorbției fondurilor europene, combaterea marii evaziuni fiscale, limitarea cheltuielilor publice nesăbuite și profesionalizarea companiilor de stat prin eliminarea influenței politice.

Referitor la cursul valutar, Nicușor Dan a argumentat că lipsa de încredere a piețelor financiare ar fi cauzată de discursul așa-zis haotic al lui George Simion, care face referiri la alegeri anticipate, referendumuri și la numirea lui Călin Georgescu ca prim-ministru.

„Noi am venit aici la o dezbatere politică, dar să nu o dăm în politicianism. Această afirmaţie că guvernul e în spatele meu este o afirmaţie politicianistă. Domnul Simion este în alianţă, la Consiliul General Bucureşti, la Sectorul 2, la Bacău, la Focşani, la Suceava, la Prahova cu PSD-ul.

Sunt cineva care, înainte de a promite, a făcut. Am făcut lucrul ăsta la Primăria Capitalei. Am găsit datorie trei sferturi din bugetul anual şi am redresat şi azi avem un rating individual patru trepte peste ratingul naţional. Spune cineva care a făcut ceva în zona financiară. Am avut o politică nesăbuită guvernamentală, ani de zile şi sunt patru lucruri pentru echilibrare financiară: absorbţia fondurilor europene, mai important, şi aici preşedintele are un rol important, marea evaziune fiscală, asta legat de venituri, limitarea cheltuielor nesăbuite ale statului, borduri, panseluţe şi multe altele şi eliberarea pilăraiei din companiile de stat

Creşterea cursului vine din neîncrederea mediului financiar pentru ce poate să facă un preşedinte Simion. Pentru că vorbeşte de referendum, pentru turul doi înapoi, vorbeşte de alegeri anticipate, vorbeşte de naţionalizare, vorbeşte de Călin Georgescu prim-ministru al României. Ăsta motivul pentru care mediul financiar nu are încredere. Ăsta e motivul pentru care a crescut cursul, ăsta este motivul pentru care o să avem inflaţie, ăsta e motivul pentru care oamenii o să plătească rate mai mari la creditele lor, pentru care firmele o să plătească dobânzi mai mari la creditele lor. Ăsta e motivul pentru care românii o să plătească facturi mai mari. Pentru că nu reuşiţi să proiectaţi încredere în guvernarea dumneavoastră viitoare, pentru că nu reuşiţi să proiectaţi decât haos”, a spus Nicușor Dan.