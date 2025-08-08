Aflat joi în Biroul Oval, Donald Trump a declarat că o întâlnire între Putin și Zelenski „nu este o condiție” pentru dialogul său cu liderul de la Kremlin. Potrivit The Guardian, Trump ar fi spus că vrea să oprească pierderile de vieți omenești și că este deschis la discuții cu Putin în orice moment.

„Nu, nu trebuie”, a spus Trump. „Vor să se întâlnească cu mine și voi face tot ce îmi stă în putere pentru a opri uciderea oamenilor”.

Această afirmație vine în contradicție cu un articol din New York Post, care cita un oficial al Casei Albe susținând că Trump ar fi cerut ca întâlnirea cu Putin să aibă loc doar după un dialog prealabil între Rusia și Ucraina.

În ciuda declarațiilor optimiste venite de la Washington, Kremlinul a transmis că nu a fost luată în calcul ideea unei întrevederi trilaterale Trump–Putin–Zelenski.

În paralel, Vladimir Putin a transmis că nu este pregătit să discute cu Zelenski, dar că summitul bilateral cu SUA este în pregătire. Președintele rus a menționat că un astfel de eveniment ar putea fi găzduit de Emiratele Arabe Unite, invocând disponibilitatea liderului EAU de a sprijini organizarea.

De asemenea, consilierul prezidențial Iuri Ușakov a precizat că singura variantă aflată în discuție este un summit SUA–Rusia, fără prezența Ucrainei. El a subliniat că Washingtonul a propus informal o variantă trilaterală, dar Moscova nu a oferit un răspuns oficial.

Posibilitatea ca SUA și Rusia să negocieze despre Ucraina fără ca Kievul să fie la masă provoacă neliniște în rândul aliaților europeni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că soluțiile reale pot fi găsite doar prin dialog direct între lideri, dar că pentru acest lucru este nevoie de un format clar și de o agendă bine definită.

Zelenski a avut o convorbire telefonică cu Trump și a discutat ulterior cu Emmanuel Macron și Friedrich Merz, subliniind nevoia unei viziuni europene comune pentru securitatea continentului.

Pe fondul acestor tensiuni, Rusia își continuă eforturile de a izola Ucraina de negocierile strategice și de a transforma summitul cu SUA într-un „format al marilor puteri”. Potrivit consilierului economic Kirill Dmitriev, un summit bilateral ar reprezenta o oportunitate de a contracara „dezinformarea” despre Rusia.

Deși au avut loc unele discuții prin intermediul emisarului american Steve Witkoff, Moscova nu pare dispusă să includă Ucraina în formatul propus, preferând o cale de dialog direct cu Washingtonul.

Donald Trump a declarat că summitul cu Putin ar putea fi organizat rapid, iar întâlnirile preliminare au fost deja descrise drept „constructive” de ambele părți. Ușakov a spus că este de dorit un nou început în relațiile bilaterale, care să aducă beneficii ambelor națiuni.

Cu toate acestea, alți oficiali americani sunt mai rezervați. Secretarul de stat Marco Rubio a admis că o întrevedere este „posibilă în curând”, dar a menționat că sunt necesare mai multe condiții pentru ca summitul să devină realitate.

Dacă întâlnirea va avea loc, va fi prima reuniune la nivel înalt între SUA și Rusia după summitul Biden–Putin de la Geneva, din 2021.