PSD va cere clarificări de la Fitch după avertismentul privind ratingul României. Sorin Grindeanu: Fac foarte mult rău aceste ştiri

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că partidul va solicita un punct de vedere oficial din partea agenției de rating Fitch, după ce o analistă a instituției a avertizat că România riscă să fie retrogradată la categoria „junk”, nerecomandată pentru investiții în datoria statului. Grindeanu vrea să afle dacă Fitch și-a schimbat în ultima lună poziția privind ratingul României și în ce măsură declarațiile analistului reprezintă poziția oficială a agenției.

Grindeanu a afirmat că a remarcat informațiile potrivit cărora Fitch ar fi anunțat intrarea României în categoria „junk”, făcând însă distincția între poziția agenției și declarațiile unui analist al acesteia. El a subliniat că, în urmă cu aproximativ o lună, Fitch își menținuse ratingul pentru România, în timp ce informația actuală provine de la un analist care a acordat un interviu.

Liderul PSD a anunțat că partidul va cere oficial agenției să precizeze dacă și-a modificat în ultima lună punctul de vedere și să clarifice afirmațiile analistului, precum și măsura în care acesta vorbea în numele Fitch.

„Am văzut astăzi o ştire care face foarte mult rău României şi anume faptul că agenţia Fitch ar fi anunţat că intrăm în junk. Una e agenţia Fitch, care în urmă cu o lună a spus că îşi păstrează ratingul, şi alta e un analist care a dat un interviu”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3.

În același timp, Grindeanu a anunțat că va solicita echipei de juriști a PSD să analizeze situația. Potrivit acestuia, informațiile respective pot produce efecte importante asupra României, iar analiza juridică ar putea viza inclusiv existența unor eventuale răspunderi patrimoniale sau chiar penale.

Președintele PSD a susținut că astfel de informații pot afecta România și a afirmat că nu ar trebui ca în disputa politică să fie introduse informații pe care le consideră dezinformări și care ar putea avea costuri foarte mari pentru țară.

„PSD va solicita un punct de vedere oficial, dacă şi-a schimbat în ultima lună punctul de vedere şi despre afirmaţiile acestui analist şi în ce măsură acest analist vorbea în numele agenţiei. Eu o să rog echipa de jurişti să facă o analiză, fac foarte mult rău aceste ştiri şi pot fi trase răspunderi patrimoniale, poate chiar şi penale. Eu nu cred că ne putem permite să aducem în lupta politică dezinformări care pot costa enorm România”, a mai spus acesta.

Avertismentul privind posibilitatea unei retrogradări a României la categoria „junk” a venit din partea unei analiste Fitch într-un interviu acordat Bloomberg. Potrivit acesteia, criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală a României și crește riscul ca ratingul suveran al țării să fie retrogradat.

La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul nivel din categoria investment grade. Următoarea evaluare programată a ratingului suveran al României va avea loc în ianuarie 2027.

În perspectiva acestei evaluări, capacitatea Guvernului de a continua reducerea deficitului bugetar și de a prezenta un buget credibil pentru anul următor vor avea un rol esențial în evaluarea bonității României pe termen scurt.