Sorin Grindeanu cere un Guvern cu puteri depline: Familiile renunță la tot mai multe lucruri. PSD este pregătit să construiască o majoritate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, în contextul în care datele publicate de Institutul Național de Statistică indică o scădere de aproape 6% a vânzărilor în primele șapte luni ale anului. Liderul social-democrat consideră că evoluția reflectă presiunea tot mai mare asupra populației și a economiei.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, comparativ cu anul 2025, românii cumpără tot mai puțin și își reduc inclusiv cheltuielile pentru alimente. Familiile renunță la tot mai multe produse și servicii pe care anterior și le permiteau, iar comportamentul consumatorilor s-a schimbat pe fondul dificultăților economice.

Președintele PSD a scris în mesajul publicat pe Facebook că această situație reprezintă o criză economico-socială care ar trebui să fie în centrul discuțiilor politice. În opinia sa, dezbaterea publică nu ar trebui să se concentreze asupra numărului de voturi care îi lipsesc unuia sau altuia dintre actorii politici, ci asupra timpului pe care România îl pierde în lipsa unei soluții de guvernare stabile.

„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. O arată inclusiv datele publicate astăzi de INS: vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele șapte luni ale anului. Comparativ cu 2025, românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente! Se uită de două ori înainte să pună ceva în coș. Iar familiile renunță la tot mai multe lucruri pe care, până ieri, și le permiteau. Despre acestă criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România”, a scris acesta pe Facebook.

Sorin Grindeanu atrage atenția că au trecut deja patru luni de interimat, perioadă marcată de calcule politice și discuții între partide, în care fiecare formațiune încearcă să explice de ce soluția propusă de cealaltă parte nu ar putea funcționa.

Liderul PSD susține că economia nu așteaptă finalizarea acestor calcule politice. În opinia sa, fiecare zi în care România nu are un Guvern cu puteri depline înseamnă o presiune suplimentară asupra populației, companiilor și economiei, într-un moment în care este nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar de măsuri de reducere a cheltuielilor.

„Au trecut deja patru luni de interimat, calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa. Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri”, a subliniat liderul PSD.

Sorin Grindeanu afirmă că PSD este pregătit să construiască o majoritate și susține că formațiunea a demonstrat că știe să guverneze. El consideră că partidul pe care îl conduce nu trebuie să rămână pe margine și își asumă un rol activ în găsirea unei soluții politice.

Președintele PSD critică în acest context disputele dintre PNL și USR referitoare la capacitatea PSD de a obține cele 233 de voturi necesare. Potrivit lui Grindeanu, problema principală a României este una mai amplă, respectiv lipsa unei perspective clare, situație care afectează întreaga societate.

PSD și-a asumat o soluție de guvernare, și-a prezentat prioritățile și susține că este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna.

Până la inițierea unui dialog politic matur cu celelalte partide, PSD intenționează să se concentreze asupra consultării partenerilor sociali. Scopul acestor discuții este identificarea și coagulararea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea României din criză.

„PSD este pregătit să construiască o majoritate. PSD a demonstrat că știe să guverneze. De aceea, PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere. În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea. PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna. Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză”, a conchis Grindeanu.

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