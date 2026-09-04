Romanian Open Championship revine la București între 10 și 12 septembrie. 20 de profesioniști și 60 de amatori se luptă pentru premii de 100.000 de euro

Romanian Open Championship prezentat de DP World revine între 10 și 12 septembrie 2026 pentru cea de-a treia ediție, reunind la București profesioniști și amatori într-un format care pune accent nu doar pe scor, ci și pe competiție, precizie, strategie și comunitatea construită în jurul golfului. Turneul are un fond total de premiere de 100.000 de euro și se va desfășura pe două dintre terenurile importante ale golfului românesc, Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club.

Ediția din acest an va reuni 20 de jucători profesioniști și 60 de amatori, împărțiți în 20 de echipe formate fiecare dintr-un profesionist și trei amatori. Formatul schimbă dinamica unei competiții obișnuite, deoarece profesioniștii și amatorii evoluează pe același fairway, citesc aceleași green-uri și împart presiunea fiecărei lovituri care poate schimba o rundă. Numărul participanților și fondul de premiere reflectă evoluția evenimentului și interesul în creștere pentru golf în România.

„Este un format care schimbă dinamica obișnuită a unei competiții. Profesionistul și amatorul împart același fairway, citesc aceleași green-uri și trăiesc aceeași presiune a loviturii care poate schimba o rundă. Faptul că avem anul acesta 20 de profesioniști și 60 de amatori, un fond de premiere de 100.000 de euro arată evoluția evenimentului și interesul tot mai mare pentru golf în România”, a declarat Vladi Marinov, PGA Professional și Rules Official al turneului.

Organizatorii își propun ca Romanian Open Championship să ofere atât performanță sportivă, cât și o experiență la același nivel pentru participanți. Ediția din 2026 este construită și în jurul unei comunități de branduri care se întâlnesc, timp de trei zile, în jurul jocului de golf și al universului acestuia.

„Ne dorim ca Romanian Open Championship să fie un eveniment în care performanța sportivă și experiența participanților să fie la același nivel. Experiența ROC 2026 este construită și alături de o comunitate de branduri care se întâlnesc, timp de trei zile, în jurul jocului și al universului său”, a subliniat Cristina Petrovici, Director Turneu – Romanian Open Championship prezentat de DP World.

Printre profesioniștii confirmați pentru competiție se află James Kingston, de două ori câștigător în DP World Tour și de patru ori câștigător în Legends Tour. Kingston a câștigat în 2025 OFX Irish Legends, iar în 2024 a devenit câștigătorul primei ediții a Romanian Open Championship.

Componenta feminină aduce la București jucătoare cu experiență internațională și rezultate importante în Ladies European Tour. Printre acestea se numără Kristýna Napoleaová, Camilla Lennarth, Alexandra Swayne, Louise Rydqvist, Whitney Hillier și Ana Dawson.

Louise Rydqvist participă la Romanian Open Championship într-un moment important al sezonului. Jucătoarea suedeză a obținut recent cea mai bună clasare a sa într-o competiție Ladies European Tour, terminând pe locul patru la KPMG Women’s Irish Open, desfășurat la K Club la sfârșitul lunii august.

Kristýna Napoleaová vine la București cu o poveste de tranziție din lumea sportului profesionist. Înainte de golf, aceasta a fost fotbalistă și a jucat inclusiv la AC Sparta Prague. O accidentare la genunchi a determinat-o să își schimbe cariera, iar la vârsta de 20 de ani s-a apucat de golf. Câțiva ani mai târziu a devenit profesionistă. În 2023, Napoleaová a câștigat Amundi German Masters și a devenit a treia jucătoare din Cehia care se impune într-o competiție Ladies European Tour.

Lista completă a jucătorilor este disponibilă pe am.golf, platforma oficială a tuturor competițiilor de golf din regiune.

Romanian Open Championship 2026 se desfășoară în perioada 10-12 septembrie, pe terenurile Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club. Competiția reunește 20 de profesioniști, 60 de amatori și 20 de echipe, iar fondul total de premiere este de 100.000 de euro.

Prima zi de joc, joi, 10 septembrie, este rezervată Romanian Open Championship Pro-Am și se desfășoară la Bucharest Golf Club. După sesiunea de încălzire din dimineața zilei, jucătorii intră pe teren la ora 11:30, într-un shotgun start. Runda este estimată să dureze aproximativ patru-cinci ore, iar ziua se încheie cu prânzul și ceremonia de premiere a competiției Pro-Am.

Vineri, competiția se mută la National Golf & Country Club, unde începe prima rundă a Romanian Open Championship.

Sâmbătă, 12 septembrie, jucătorii revin pe teren de la ora 09:00 pentru runda decisivă. La finalul acesteia vor fi desemnați câștigătorii ediției din 2026, iar ceremonia de premiere este programată în aceeași după-amiază.

„Un turneu se construiește pe teren, dar identitatea lui se formează și dincolo de fairway. Pentru ediția 2026, am început colaborarea cu Black Sheep care va semna strategia de imagine a turneului, comunicarea și promovarea Romanian Open Championship”, a spus Cristina Petrovici, Director Turneu.

Unul dintre momentele care pot schimba rapid atmosfera unei zile de turneu este Hole-in-One Challenge. Joi, provocarea se desfășoară pe parcursul numărul 7 de la Bucharest Golf Club, unde premiul pentru un Hole-in-One este un ceas oferit de EraVault.

Conceptul pune în legătură lumea golfului cu cea a ceasurilor, ambele fiind asociate cu precizia și atenția la detalii, iar diferențele putând fi făcute de elemente aproape imperceptibile.

Vineri, provocarea continuă pe parcursul numărul 7 de la National Golf & Country Club. De această dată, premiul este o mașină oferită de AUTOKLASS.

Experiența Romanian Open Championship nu se încheie odată cu momentul în care mingea intră în cupă. Turneul a fost construit și în jurul experienței participanților și partenerilor care împărtășesc aceeași pasiune pentru joc și aceeași perspectivă asupra timpului, bazată pe atenție, lipsa grabei, respect pentru detalii și aprecierea performanței.

Pentru ediția din 2026, organizatorii au început și colaborarea cu Black Sheep, care va semna strategia de imagine a turneului, precum și comunicarea și promovarea Romanian Open Championship.