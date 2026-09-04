FIDELIS revine de azi, 4 septembrie. Cât primesc cei care investesc în lei și euro

Ministerul Finanțelor lansează vineri, 4 septembrie, a noua ediție FIDELIS din 2026. Persoanele fizice pot investi până pe 11 septembrie în titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi de până la 7,50% pe an pentru lei și 6,30% pentru euro. Donatorii de sânge beneficiază din nou de tranșe speciale și de praguri minime de subscriere mai mici.

Noua ediție FIDELIS pune la dispoziția investitorilor patru emisiuni denominate în lei, cu scadențe cuprinse între doi și zece ani.

Pentru titlurile cu maturitatea de doi ani, dobânda este de 6,30% pe an. Donatorii de sânge beneficiază, pentru aceeași scadență, de o dobândă preferențială de 7,30%.

Cei care aleg o perioadă de patru ani primesc o dobândă anuală de 6,90%. Cea mai ridicată dobândă a acestei ediții, de 7,50% pe an, este oferită pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Valoarea nominală a unui titlu în lei este de 100 de lei, iar pragul standard minim pentru subscriere este de 5.000 de lei.

Ministerul Finanțelor lansează și trei emisiuni denominate în euro. Pentru scadența la trei ani, dobânda este de 4% pe an. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă separată, tot cu maturitatea la trei ani, dar cu o dobândă de 5%.

Cea mai mare dobândă pentru titlurile în euro este de 6,30% pe an și este oferită pentru investițiile cu scadența la zece ani.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de euro, iar subscrierea standard pornește de la 1.000 de euro.

Programul continuă să ofere condiții speciale persoanelor care au donat sânge. Pentru actuala ediție sunt eligibili cei care pot face dovada unei donări începând cu 1 aprilie 2026.

Pe lângă dobânzile preferențiale, aceștia beneficiază de praguri de intrare considerabil mai mici.

Pentru tranșa în lei, suma minimă scade de la 5.000 la 500 de lei, iar valoarea maximă care poate fi subscrisă în condițiile speciale este de 100.000 de lei.

În cazul tranșei în euro, investiția minimă scade de la 1.000 la 100 de euro, cu un plafon maxim de 20.000 de euro.

Tranșele sunt derulate în cadrul campaniei „România are sânge de rocker”, realizată în parteneriat cu Rock FM și emisiunea „Morning Glory” cu Răzvan Exarhu.

Unul dintre avantajele programului FIDELIS este regimul fiscal. Veniturile obținute din dobânzi, dar și eventualele câștiguri de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, băncile intermediare nu percep comisioane în procesul de subscriere.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi vândute înainte de scadență. Investitorii beneficiază în acest caz de dobânda acumulată până la data tranzacției.

Persoanele care dețin titluri FIDELIS din emisiuni anterioare ajunse la scadență pot reinvesti în noua ofertă sumele rămase disponibile.

Interesul pentru titlurile de stat destinate populației s-a menținut ridicat în acest an. Valoarea subscrierilor realizate numai în 2026 a depășit 9,64 miliarde de lei.

De la lansarea programului, în august 2020, cele 40 de oferte FIDELIS au atras investiții totale de peste 71,7 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14,4 miliarde de euro.

Noua ofertă este disponibilă în perioada 4-11 septembrie pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente care au împlinit 18 ani. Subscrierile sunt realizate prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners, Banca Transilvania și Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.