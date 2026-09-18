Berceni Arena își schimbă numele! Cum se va numi de acum unul dintre cele mai importante patinoare din București

Unul dintre cele mai cunoscute patinoare din București își schimbă numele și pregătește o ceremonie specială. Berceni Arena va purta numele legendarului hocheist Doru Tureanu, într-un eveniment care va reuni sportivi, foști colegi, familie și reprezentanți ai autorităților, chiar înaintea Săptămânii Europene a Sportului.

Berceni Arena își schimbă oficial numele și devine Patinoarul „Doru Tureanu”, în memoria unuia dintre cei mai importanți hocheiști români. Ceremonia va avea loc sâmbătă, 19 septembrie 2026, în cadrul evenimentului care marchează deschiderea oficială a Săptămânii Europene a Sportului 2026.

Sectorul 4 al Municipiului București și Centrul Sportiv Berceni Arena, împreună cu Agenția Națională pentru Sport, organizează evenimentul dedicat Săptămânii Europene a Sportului, inițiativă europeană desfășurată între 23 și 30 septembrie, sub îndemnul #BeActive.

Ediția din acest an va include un moment dedicat lui Doru Tureanu, fost mare hocheist român. Centrul Sportiv Berceni Arena va fi redenumit Patinoarul „Doru Tureanu”, ca omagiu pentru cariera sa în sportul de performanță.

La ceremonia de inaugurare sunt așteptați reprezentanți ai autorităților publice și ai lumii sportului, ambasadori #BeActive, membri ai familiei lui Doru Tureanu, foști colegi și prieteni, sportivi, reprezentanți ai cluburilor și federațiilor sportive, precum și reprezentanți ai mass-media.

Evenimentul începe sâmbătă, la ora 11:00, cu deschiderea oficială #BeActive. De la ora 12:30 va avea loc o conferință de presă dedicată momentului de omagiere a lui Doru Tureanu, iar între 13:00 și 13:30 este programat un meci demonstrativ de hochei pentru copii, între ASC Triumf și Steaua Rangers.

Ceremonia se va desfășura la actuala Berceni Arena, situată pe Strada Drumul Jilavei nr. 2, în București, a informat Primăria Sectorului 4 București.

Doru Tureanu a fost unul dintre cei mai importanți hocheiști români, considerat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român drept cel mai mare jucător din istoria hocheiului românesc. A avut o carieră de aproape două decenii la Dinamo București și în echipa națională.

Doru Tureanu s-a născut la data de 11 ianuarie 1954, în București. În tinerețe a practicat atât fotbalul, cât și hocheiul pe gheață, iar antrenorul Mihai Flamaropol a avut un rol important în alegerea hocheiului ca sport de performanță.

Tureanu a evoluat la Dinamo București între 1970 și 1987, perioadă în care a câștigat șase titluri de campion național. A avut oferte de la CSKA Moscova și Montreal Canadiens, însă nu a plecat din România pentru a juca în campionatele externe.

Pentru echipa națională a României, Tureanu a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în 1976, la Innsbruck, și în 1980, la Lake Placid. A participat, de asemenea, la numeroase Campionate Mondiale, inclusiv în Diviziile A, B și C.

Unul dintre momentele importante ale carierei sale a fost victoria României cu 5-4 împotriva Statelor Unite, la Campionatul Mondial din 1977. Tureanu a înscris șase goluri la acel turneu.

La nivel internațional, statisticile publicate de Federația Internațională de Hochei pe Gheață arată că a disputat 100 de meciuri internaționale, în care a marcat 74 de goluri și a oferit 39 de pase decisive, pentru un total de 112 puncte.

Tureanu a fost inclus în Hall of Fame-ul Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF) în 2011, fiind al doilea român care a primit această recunoaștere, după Eduard Pană.

Doru Tureanu a murit la data de 11 martie 2014, la vârsta de 60 de ani, în București. El a murit la **Spitalul Colentina**, după ce suferise o comoție cerebrală.