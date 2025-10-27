Patinoarul Allianz-Țiriac Arena a fost, timp de două weekenduri, gazda unei noi ediții pline de energie și entuziasm a turneului Țiriac Trophy, eveniment care a reunit peste 500 de tineri hocheiști din întreaga țară.

Ajuns la cea de-a șaptea ediție, turneul dedicat copiilor, organizat de Fundația Țiriac, s-a desfășurat între 17–19 octombrie și 25–26 octombrie 2025, reunind echipe din categoriile de vârstă U7 – U17. Atmosfera celor cinci zile de meciuri, de la Allianz-Țiriac Arena, a fost una de sărbătoare, gheața transformându-se într-un loc al pasiunii pentru hochei.

Pe durata competiției, tinerii sportivi au demonstrat abilități remarcabile și respect pentru valorile sportului, determinare și bucuria de a juca. Țiriac Trophy s-a impus în ultimii ani ca un eveniment reper pentru hocheiul din România, contribuind semnificativ la dezvoltarea și popularizarea acestui sport, în rândul copiilor.

După cinci zile pline de emoție și momente remarcabile pe gheață, echipele Fundația Țiriac (U7), Allianz-Țiriac (U9), Corona Brașov (U11, U15, U17) și Skoda (U13) s-au evidențiat prin jocul consistent și spiritul de echipă, încheind competiția cu evoluții de top la categoriile respective.

Festivitățile de premiere au fost marcate de prezența unor invitați de onoare precum Ilie Năstase, legendarul jucător de tenis, Alin Petrache, Președinte al Federației Române de Rugby, și Eduard Pană, maestru emerit al sportului, care au transmis tinerilor mesaje inspiraționale despre perseverență și pasiunea pentru sport.

În continuarea misiunii sale de a promova sportul și mișcarea în rândul copiilor, Fundația Țiriac oferă cursuri gratuite de inițiere în patinaj pentru micuții cu vârste între 3 și 7 ani.

Acestea se desfășoară de luni până vineri, între orele 14:00–15:00 și 15:00–16:00, la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena (Drumul Gării Odăi, nr. 7, Otopeni), și oferă copiilor ocazia de a descoperi și aprofunda patinajul și hocheiul pe gheață

Prin fiecare ediție, Țiriac Trophy confirmă angajamentul Fundației Țiriac față de susținerea performanței, educației prin sport și formării unei noi generații de sportivi dedicați și pasionați.