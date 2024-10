Recent, Simona Halep a revenit pe terenul de tenis după o perioadă lungă de suspendare, iar lumea sportului a reacționat cu interes la evoluția sa.

Revenirea sa la turneul WTA 125 de la Hong Kong a adus prima victorie, împotriva Arinei Rodionova, dar a fost urmată de o înfrângere categorică în fața Annei Blinkova.

În acest context, personalități importante din tenisul românesc, precum Ion Țiriac și Ilie Năstase, și-au exprimat opiniile privind situația actuală a fostei campioane.

Omul de afaceri și fostul mare tenismen, Ion Țiriac, cunoscut pentru analizele sale dure și realiste, a tras un semnal de alarmă asupra situației Simonei Halep.

După ce a fost prezent la deschiderea unui turneu de hochei pentru copii la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena, acesta a discutat despre dificultățile cu care sportiva se confruntă în tentativa de a reveni în formă.

Țiriac a făcut o comparație între Halep și legendarul Guillermo Vilas, fost jucător argentinian, subliniind că și acesta a avut nevoie de un an întreg pentru a reveni la nivel maxim după o pauză de doar două luni.

Mai și înota, mai și fugea în acest timp, dar i-a trebuit un an și ceva ca să îl aduc măcar aproape de nivelul la care a fost. Era destul de în vârstă, avea 30 și ceva de ani. După părerea mea, îți trebuie cel puțin 50 de meciuri, cu calificări, cu tot, ca să recapeți forma. Simona, dacă asta își dorește, asta să facă”, a declarat Țiriac.

”Eu nu pot să spun direct din experiența mea. După 59 de partide din luna mai până în luna decembrie câștigate, toate turneele câștigate, inclusiv French Open și US Open, un singur meci pierdut de Vilas la Wimbledon în 1977 și a luat două luni de vacanță.

În timp ce Țiriac a subliniat necesitatea unui număr mare de meciuri pentru a recâștiga forma, Ilie Năstase a adăugat că Halep are nevoie de timp și de dueluri cu jucătoare de top pentru a-și regăsi stilul de joc.

”Ea are nevoie să joace cel puțin cât a stat pe bară ca să își poată reveni 100%. Și în plus, are nevoie de meciuri cu jucătoare puternice, să joace la turnee importante”, a afirmat Năstase, pentru FANATIK.