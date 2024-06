Andre Agassi, în vârstă de 54 de ani, este considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie. El a câștigat opt titluri de Mare Șlem și o medalie de aur olimpică în 1996 la Atlanta.

Andre Agassi și Steffi Graf au explicat că pentru ei a fost o direcție clară.

Au menționat că nu au avut de ales decât să joace tenis. Pentru Andre Agassi, a fost simplu, deoarece în casa lor se juca tenis și acesta era drumul cel mai scurt către visul american pentru tatăl său: să facă bani, să câștige și să fie numărul 1 în lume.

Steffi Graf din Germania a fost prima jucătoare de tenis care a câștigat toate cele patru titluri majore de simplu și medalia de aur olimpică în același an, realizând astfel Golden Slam-ul.

Andreea Esca a întrebat despre importanța părții psihologice în tenis.

Andre Agassi și Steffi Graf au subliniat că tenisul este o combinație de 100% fizic, 100% psihic și 100% emoțional. Ei au explicat că lipsa oricăruia dintre aceste aspecte poate reprezenta un mare dezavantaj.

Au evidențiat importanța unei discipline incredibile, pe care o consideră esențială în cariera lor. Agassi a menționat că pentru el, disciplina a fost motivată de frică în copilărie, simțind că nu avea altă opțiune decât să câștige.

În schimb, Graf a adăugat că a trecut de la frică la pasiune în cariera sa, experimentând ambele aspecte ca motoare de motivație.

