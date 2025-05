Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că se construiește un nou teatru în Capitală! Edificiul cultural va fi ridicat în cel mult doi-trei ani în parcul „Orășelul Copiilor”. Amplasamentul se va numi „Teatrul Dem Rădulescu”.

Marele actor s-a născut pe 21 septembrie 1931, la Râmnicu Vâlcea. Dumitru R. Rădulescu, pe numele său real, vine pe lume într-o familie de negustori, fiind cel mai mic dintre cei trei frați.

În liceu, a trebuit să decidă dacă va continua cu boxul, pe care-l practica la categoria semi-mijlocie, sau dacă se va îndrepta spre actorie.

„Eu, până la 17 ani, nu am recitat nimic. Eram foarte timid. Primul vers pe care l-am spus a fost, de fapt, un cuplet al lui Tănase. L-am spus chiar la sala unde făceam box”, își amintea el.

„Mama a regretat până în ultima clipă că nu mi-a dat voie să merg să îl văd pe Tănase, când a venit în turneu. Zicea că sunt prea mic și că pe scenă apar femei dezbrăcate… Și atunci am fugit de acasă să îl văd. Era la lume… Veneau de la țară, cu căruțe, ca la Maglavit, la Petrache Lupu. Am intrat în sală și am zărit un individ pe o masă.

Scena nu puteai să o vezi, pentru că nu aveai cum. Am băgat capul printre picioarele acelui om și așa l-am văzut pe Tănase, spre finalul actului II, spunând, în aplauzele și ovațiile mulțimii: “Am jucat/ Banii vi-i i-am luat/ V-am Salutat!””, povestea, maestrul, într-un interviu.