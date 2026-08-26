Schimbare la conducerea Pro TV. Christian Anting preia funcția de CEO de la Aleksandras Cesnavicius

Pro TV va avea un nou director general începând cu 1 septembrie. Aleksandras Cesnavicius își încheie mandatul de CEO după aproape 13 ani, iar conducerea companiei va fi preluată de Christian Anting, manager cu peste 25 de ani de experiență în industria media.

Aleksandras Cesnavicius se retrage din funcția de director general al Pro TV după aproape 13 ani petrecuți la conducerea companiei. Plecarea sa din această poziție nu înseamnă însă și despărțirea de grupul Central European Media Enterprises (CME).

Potrivit companiei, Cesnavicius va rămâne în cadrul CME și se va implica în noi proiecte strategice.

Sam Barnett, CEO al CME Group, a apreciat contribuția pe care Aleksandras Cesnavicius a avut-o la dezvoltarea Pro TV în cei aproape 13 ani și a precizat că grupul va continua să beneficieze de experiența acestuia în cadrul noilor proiecte.

La rândul său, Cesnavicius a transmis că perioada petrecută la conducerea companiei i-a oferit posibilitatea de a lucra alături de o echipă pe care o apreciază și de a participa la consolidarea Pro TV și la dezvoltarea Voyo.

Fostul CEO consideră că cele două au devenit branduri puternice și a precizat că începe acum un nou capitol profesional în care va putea folosi experiența acumulată în anii petrecuți la conducerea Pro TV.

„Pentru mine a fost o adevărată bucurie tot ceea ce am reușit să construim împreună la PRO TV. Am avut privilegiul de a lucra alături de o echipă extraordinară și doresc să le mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru colaborarea excepțională de-a lungul acestor ani. Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV și să dezvoltăm VOYO, transformându-le în branduri puternice, și sunt convins că telespectatorii, utilizatorii platformei și partenerii noștri vor continua să se bucure de producții la cele mai înalte standarde de calitate. Pentru mine începe acum un nou capitol, în care cu siguranță voi valorifica tot ceea ce am acumulat la nivel de experiență în calitate de CEO al PRO TV”, a declarat acesta.

Conducerea Pro TV va fi preluată de Christian Anting, care va ocupa oficial funcția de CEO de la 1 septembrie. Noul director general are o experiență de peste 25 de ani în industria media internațională, în domenii precum televiziunea, streamingul și dezvoltarea afacerilor digitale.

Cel mai recent, Christian Anting a fost membru al Consiliului de Administrație al TV3 Group din țările baltice. Anterior, acesta a condus timp de șapte ani grupul în calitate de CEO.

Anting a lucrat și timp de opt ani pentru TVN Group din Polonia. Activitatea sa a inclus proiecte legate de transformarea digitală a companiei și dezvoltarea operațiunilor OTT, respectiv distribuirea conținutului video direct prin internet.

În cariera sa se regăsesc și poziții de conducere în cadrul SBS Broadcasting, C More Entertainment, KirchGroup și Premiere, companie cunoscută în prezent sub numele de Sky Deutschland.

Sam Barnett consideră că experiența acumulată de Christian Anting în transformarea companiilor media și dezvoltarea activităților digitale îl recomandă pentru următoarea etapă de dezvoltare a Pro TV.

Modificarea de la conducerea Pro TV vine la scurt timp după o altă plecare importantă din managementul televiziunii. Antonii Mangov, care a ocupat timp de șapte ani funcția de director de programe la Pro TV, a decis la finalul săptămânii trecute să își încheie mandatul.

În această poziție, Mangov a avut un rol important în stabilirea strategiei de conținut și în dezvoltarea portofoliului de programe al televiziunii.

Responsabilitățile sale au inclus dezvoltarea grilei și coordonarea unor proiecte destinate atât televiziunii tradiționale, cât și platformelor digitale ale companiei. De asemenea, acesta a participat la deciziile privind programele, formatele și noile lansări ale Pro TV.