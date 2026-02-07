Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a mărturisit, la TV8, că se bucură că a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace, dar a precizat că sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu. Ea a menționat că nu se pregătește pentru a primi Nobelul. Maia Sandu a adăugat că cei care merită cu adevărat să fie apreciați sunt ucrainenii, care își pun viața în pericol pentru a aduce pace.

Ea a zis că apreciază că oamenii urmăresc ce se întâmplă în Republica Moldova și recunosc curajul și reziliența țării noastre, dar cei mai merituoși sunt cei care luptă pentru pace în orașele și satele lor.

„Apreciez, bineînțeles. Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara noastră, că apreciază curajul și reziliență noastră, dar sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu și azi m-am uitat la ucrainenii care au revenit acasă din Rusia. Aceștia sunt oamenii care merită premiul păcii, oamenii care își sacrifică viața pentru pace, pentru că ei vor să readucă pacea în țara lor, în satele lor, în orașele lor și pe continentul nostru. Aceștia sunt oamenii care merită cel mai mult să fie apreciați”, a punctat Sandu.

Maia Sandu a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace de Arild Hermstad, deputat norvegian și lider al Partidului Verzilor. Hermstad a spus că Sandu a fost propusă pentru modul în care apără democrația, statul de drept și pacea în Moldova.

El a menționat că încercările Rusiei de a destabiliza fostele state sovietice sunt printre cele mai mari amenințări la adresa păcii și stabilității în Europa și că Moldova, sub conducerea Maiei Sandu, luptă pentru toți, iar Europa ar trebui să fie recunoscătoare pentru leadershipul ei.

Hermstad a adăugat că, în ciuda presiunilor Rusiei, Moldova a organizat alegeri libere, a întărit statul de drept și a menținut un parcurs democratic pașnic. El a spus că protejarea instituțiilor democratice împotriva ingerințelor externe este o formă de construire a păcii, conform mandatului Comitetului Nobel.

Deputatul a subliniat că rezistența pașnică a Maiei Sandu și eforturile ei de a apropia Moldova de Uniunea Europeană și de alte democrații europene sunt un exemplu de muncă pentru pace.

Arild Hermstad a explicat că pacea, în viziunea lui Alfred Nobel, înseamnă mai mult decât absența conflictului armat. În fiecare an, Comitetul Nobel primește câteva sute de nominalizări pentru Premiul Nobel pentru Pace: de exemplu, în 2025 au fost 338 de candidați, iar recordul a fost în 2016, când au fost 376 de candidați.