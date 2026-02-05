Potrivit decretelor de numire publicate în Monitorul Oficial al Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău au decis rotirea mai multor ambasadori, inclusiv a celui acreditat în România.

Funcția de ambasador al Republicii Moldova la București va fi preluată de Mihail Mîțu, diplomat de carieră, cu experiență atât în misiuni externe, cât și în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Acesta îl va înlocui pe Victor Chirilă, care a fost numit ambasador în România în noiembrie 2021 și care a avut un rol activ în aprofundarea relațiilor politice și instituționale dintre cele două state.

Numirea noului ambasador a fost oficializată printr-un decret semnat de Maia Sandu, publicat joi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Publicarea documentului marchează finalul mandatului actualului ambasador și începutul unei noi etape în reprezentarea diplomatică a Chișinăului la București.

Decizia vine într-un context regional complex, în care cooperarea dintre Republica Moldova și România este considerată strategică, atât din perspectivă politică, cât și economică și de securitate.

Mihail Mîțu s-a născut în anul 1983 și are o carieră diplomatică de peste două decenii. Parcursul său profesional a început în 2005, odată cu angajarea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), unde a ocupat funcția de atașat în Secția Imunități și Privilegii din Departamentul Protocol Diplomatic de Stat.

Între anii 2006 și 2008, acesta a activat ca secretar III și ulterior secretar II în cadrul Secției Ceremonial și Vizite a MAEIE, acumulând experiență în organizarea și coordonarea evenimentelor diplomatice la nivel înalt.

În anul 2008, Mihail Mîțu a fost detașat în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Suediei, unde a ocupat funcția de Secretar I. În această perioadă, a fost acreditat și pentru Norvegia și Finlanda, participând la gestionarea relațiilor diplomatice ale Chișinăului cu statele nordice.

Experiența sa în Europa de Nord a contribuit la consolidarea profilului său de diplomat specializat în relații bilaterale și protocol internațional.

Între 2013 și 2016, Mihail Mîțu a activat ca consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Mandatul său a inclus atât activități consulare clasice, cât și relația cu comunitatea moldovenilor din SUA, într-un context diplomatic complex.

După revenirea în țară, între 2016 și 2019, a ocupat funcția de consilier în cadrul Departamentului Protocol Diplomatic de Stat al MAEIE.

Între 2019 și 2021, Mihail Mîțu a fost consilier al Ambasadei Republicii Moldova la București, o experiență care îl familiarizează direct cu mediul diplomatic și instituțional din România.

Ulterior, în perioada 2021–2022, acesta a ocupat funcția de șef al Protocolului în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, fiind implicat în organizarea vizitelor oficiale și a relațiilor externe la nivel prezidențial.

Din 2022 și până în prezent, Mihail Mîțu deține funcția de Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, una dintre cele mai importante poziții administrative din diplomația moldovenească.

Miza relației Chișinău–București

Numirea unui diplomat cu experiență directă în România sugerează intenția Chișinăului de a menține și consolida dialogul strâns cu Bucureștiul. Relațiile dintre cele două state vizează cooperarea politică, sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, proiectele energetice comune și coordonarea în domeniul securității regionale.

Mandatul lui Mihail Mîțu la București se anunță unul esențial într-o perioadă în care relația bilaterală rămâne un pilon central al politicii externe a Republicii Moldova.