Parlamentarul norvegian Arild Hermstad a anunțat că a nominalizat-o pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace, apreciind modul în care a protejat țara de tentativele de influență și destabilizare venite din exterior. Hermstad a evidențiat că președinta a gestionat presiuni complexe, de la atacuri cibernetice la campanii de dezinformare și presiuni politice.

„Am nominalizat-o pe preşedinta Moldovei, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost pe frontul democraţiei în Europa”, a afirmat parlamentarul într-o postare pe o reţea de socializare.

Potrivit lui Hermstad, acțiunile vizate de Moscova urmăreau să asigure o guvernare mai favorabilă Kremlinului, în linie cu tacticile aplicate în alte foste state sovietice.

„Scopul a fost obţinerea unei guvernări mai prietenoase Kremlinului. Aşa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Ruşii duc un război hibrid împotriva mai multor ţări şi, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare ameninţare la adresa păcii şi stabilităţii în Europa. Maia Sandu şi Moldova duc o luptă pentru noi toţi”, a mai spus el.

Parlamentarul norvegian a descris intervenția Maiei Sandu ca fiind pașnică și democratică, menită să întărească statul de drept, să protejeze alegerile și să apropie Moldova de standardele democrațiilor occidentale.

„Maia Sandu le-a răspuns ruşilor cu mijloace paşnice: a întărit statul de drept, a protejat alegerile libere şi a respectat un curs democratic. Ea se distanţează clar de imperialismul rus şi leagă Moldova mai aproape de democraţiile occidentale. Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: construim comunităţi robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezistăm influenţei autoritare cu transparenţă şi guvernanţă publică”, a adăugat el.

Hermstad a subliniat că ceea ce face Sandu nu este doar apărarea unei țări, ci și o contribuție la stabilitatea Europei, într-un context marcat de amenințări hibride.

„Democraţia este o condiţie prealabilă pentru adevărata pace. Maia Sandu a fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democraţia moldovenească. Pentru asta cred că merită Premiul Nobel pentru Pace”, a conchis Hermstad.

Premiul Nobel pentru Pace este acordat anual de Comitetul Nobel Norvegian, la Oslo, și răsplătește eforturile excepționale în promovarea păcii, a drepturilor omului și a cooperării internaționale. De-a lungul anilor, această distincție a fost oferită unor personalități precum Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. sau Dalai Lama, dar și unor organizații precum Comitetul Internațional al Crucii Roșii sau Programul Alimentar Mondial.