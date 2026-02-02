Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un avertisment sever clasei politice, susținând că orice tentativă de destabilizare a guvernării ar putea afecta grav interesele României. Într-un context economic fragil și marcat de incertitudini geopolitice, acesta consideră că disputele din interiorul coaliției sunt nu doar inoportune, ci periculoase.

Băsescu a respins din start discuțiile despre alegeri anticipate, afirmând că acestea sunt imposibile din punct de vedere practic și că dezbaterea pe această temă reprezintă o pierdere de timp. În opinia sa, accentul ar trebui pus exclusiv pe funcționarea coerentă a guvernului și pe menținerea unei majorități stabile.

Fostul șef al statului a ironizat poziționarea PSD, care vorbește despre „linii de netrecut” în negocierile din coaliție. El a explicat că astfel de mesaje nu fac decât să alimenteze tensiuni artificiale și a avertizat că o eventuală retragere de la guvernare ar lăsa România expusă într-o perioadă extrem de complicată, atât pe plan intern, cât și extern.

Declarațiile vin în paralel cu decizia PSD de a forța adoptarea rapidă a pachetelor de solidaritate și relansare economică, considerate esențiale de conducerea partidului. Sorin Grindeanu a transmis că nivelul de trai al populației a ajuns într-un punct critic și că măsurile propuse nu mai pot fi amânate.

„Au tot tras linii roșii de când a început guvernarea asta. Le place expresia asta, e roșu, e verde – e ridicol. Deci ar fi cel mai puternic gest antinațional o ieșire de la guvernare în momentul acesta sau în perioada asta, când stăm prost din punct de vedere economic”, a spus fostul șef al statului.

Traian Băsescu a mutat discuția din zona politică spre cea de securitate, arătând că România se confruntă cu riscuri reale la frontiera estică, pe fondul instabilității din regiune și al situației dificile din Republica Moldova. În acest context, el a subliniat că un guvern slăbit sau minoritar ar reduce capacitatea statului de a reacționa rapid și eficient.

„Situația de securitate este neclară în ceea ce privește frontiera de est. Situația Republicii Moldova este și ea în dificultate, o situație dificilă. Ca să nu mai vorbim de clarificările care trebuie să fie făcute legate de NATO”, a avertizat Băsescu.

Pe tema Uniunii Europene, fostul președinte a criticat inițiativa discutată la nivel german privind formarea unui grup restrâns de state cu putere decizională sporită. Băsescu a susținut că România este tratată incorect, având în vedere poziția sa demografică, și a cerut o reacție fermă din partea diplomației românești pentru corectarea acestei situații.

„Deci trebuia să fim incluși acolo și diplomația noastră, plus cei care ne reprezintă la Bruxelles, au obligația să facă demonstrația că România este, din punct de vedere al populației, a șasea țară și nu a șaptea”, a mai spus fostul președinte. Băsescu a subliniat și dezechilibrul regional: „Olanda este a șaptea și este în listă. Deci România ar trebui să fie în acest grup, cu atât mai mult cu cât Estul este reprezentat de o singură țară, de Polonia, și ar trebui să fie și o a doua țară, România”.

El a explicat că propunerea reprezintă mai degrabă un semnal politic testat de Berlin și a arătat că Uniunea are nevoie fie de un mecanism decizional mai eficient care să includă România, fie de o reformă profundă a sistemului de vot. În acest sens, Băsescu a indicat Franța drept aliat natural al României, în contextul parteneriatului strategic existent.

„Este o idee a cancelarului german. Și a fost aruncată în spațiul public de unul dintre miniștri, nici măcar n-a fost aruncată de cancelar. E un balon de încercare”, consideră el. Băsescu a explicat că Uniunea Europeană are, în esență, două opțiuni pentru a-și crește capacitatea de decizie: „Ori formarea acestui grup, dar din care să facă parte și România, ori să se renunțe, în toate instanțele Uniunii Europene, la votul prin consens și să se treacă pe vot majoritar”.

În acest sens, Băsescu a indicat Franța drept aliat natural al României, în contextul parteneriatului strategic existent.

„Primul lucru, l-aș face la Paris. Aș vorbi cu fratele Macron, cu care avem un parteneriat strategic pe care l-am semnat cu Sarkozy, la București”, spune el. „Franța are nevoie de voturile României ca să echilibreze Germania. Altfel, Germania are mai multe voturi decât Franța”. „Să fim în grupul celor șapte, celor mai mari țări. Eu nu spun să fie dată Olanda afară, că nu avem performanțele economice ale Olandei. Dar, în loc de șase, să fie șapte”, adaugă el.

În relația cu Statele Unite, fostul președinte a încercat să tempereze temerile legate de schimbările de la Washington, arătând că documentele oficiale de securitate confirmă continuitatea angajamentului american față de NATO. El a menționat și întărirea prezenței militare americane în România, inclusiv prin desfășurarea de tehnică grea.

„Imprevizibil, dar eu am citit cu multă atenție strategia de apărare”, a explicat el, făcând referire la documentele recente de securitate ale Statelor Unite. „În această strategie se spune foarte clar: Statele Unite rămân un pilon al NATO”, a adăugat fostul președinte. „Mai mult decât atât, acum câteva zile a fost comandantul Forțelor Aliate din Europa, un general american, și, la scurt timp, am aflat că în România va fi detașată o unitate de tancuri Abrams, în locul unității de infanterie care a plecat”, a mai spus Băsescu.

Privind conflictul din Ucraina, Băsescu a subliniat că România va juca un rol esențial în etapa de reconstrucție, datorită poziției sale geografice și capacităților logistice. El a explicat că, spre deosebire de actuala fază a conflictului, reconstrucția va necesita fluxuri masive de materiale, iar infrastructura românească va deveni un punct-cheie.

„La momentul la care va fi realizată pacea în Ucraina, procesul de reconstrucție, obligatoriu, va depinde, în foarte mare parte, și de logistica pe care România o poate pune la dispoziție”. „Dar când e vorba de reconstrucție, sunt volume infinit mai mari de materiale de introdus în Ucraina, iar utilizarea României va fi inevitabilă, cu atât mai mult cu cât avem frontieră. Și pe zona de nord, avem și pe zona de sud”, a concluzionat Băsescu.

În plan intern, Traian Băsescu a criticat dur ideea suspendării președintelui Nicușor Dan, considerând-o o eroare politică majoră. Potrivit acestuia, un astfel de demers nu ar avea susținere populară și ar adânci neîncrederea publică în instituțiile statului.

Fostul președinte a mai susținut că explicațiile privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar trebui să fie lăsate exclusiv în sarcina instituțiilor abilitate, nu asumate politic. În opinia sa, documentele și deciziile ar fi trebuit analizate de procurori, pentru a stabili clar responsabilitățile.

În concluzie, Traian Băsescu consideră că România are nevoie de continuitate, disciplină politică și decizii așezate, nu de confruntări sterile sau calcule de moment. Orice abatere de la stabilitate, avertizează fostul președinte, riscă să coste scump într-o perioadă în care mizele sunt mai mari ca oricând.