Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliul de Securitate al Rusiei, avertizează că mediul internațional traversează o perioadă extrem de tensionată, pe care o descrie drept „foarte periculoasă”. Cu toate acestea, oficialul rus susține că Moscova nu își dorește să fie atrasă într-un conflict global, deși admite că un astfel de scenariu nu poate fi exclus complet.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției Reuters, agenției ruse TASS și bloggerului militar WarGonzo, realizat la reședința lui Medvedev din apropierea Moscovei.
„Situaţia este foarte periculoasă”, a declarat Medvedev, adăugând că „pragul durerii scade”, o formulare prin care sugerează că toleranța statelor față de riscuri și pierderi este tot mai redusă.
Rusia neagă intenția unui război mondial
Vicepreședintele Consiliului de Securitate a insistat că Rusia nu are interesul de a declanșa un conflict de amploare.
„Nu suntem interesaţi de un conflict global. Nu suntem nebuni. S-a spus de sute de ori. Cine are nevoie de un conflict global?”, a afirmat Medvedev.
Totuși, el a atras atenția că actualul context geopolitic face ca escaladarea să nu poată fi complet exclusă: „Din păcate, un conflict global nu poate fi exclus”.
Acuzații la adresa Occidentului și NATO
Medvedev a respins ferm declarațiile liderilor occidentali potrivit cărora Rusia sau China ar reprezenta o amenințare la adresa Groenlandei, calificând aceste afirmații drept artificiale.
„Această aşa-zisă ameninţare din partea Rusiei şi a Republicii Populare Chineze este pur şi simplu o poveste de groază”, a spus el, susținând că este vorba despre o narațiune „inventată de liderii occidentali” pentru a justifica propriile decizii politice și militare.
În opinia sa, acest tip de discurs riscă să afecteze coeziunea alianțelor occidentale.
„Aceasta este într-adevăr o provocare serioasă pentru unitatea atlantică”, a declarat Medvedev, adăugând că tensiunile ar putea evolua imprevizibil: „Poate că totul va merge conform unui scenariu mai calm înainte de o intervenţie militară şi lupte în cadrul blocului NATO”.
Cazul Maduro și „încălcarea dreptului internațional”
Fostul președinte rus a comentat și situația liderului venezuelean Nicolas Maduro, despre care a afirmat că ar fi fost „răpit” de Statele Unite, un act pe care îl consideră extrem de grav din perspectiva dreptului internațional.
„Ceea ce i s-a întâmplat preşedintelui Nicolas Maduro este evident o încălcare a oricăror norme de drept internaţional”, a declarat Medvedev.
Potrivit acestuia, astfel de acțiuni riscă să submineze întregul sistem de relații internaționale.
„Acest lucru distruge întregul sistem de relaţii internaţionale”, a spus oficialul rus, subliniind că standardele ar fi diferite dacă o situație similară ar implica Statele Unite.
Medvedev a oferit și un exemplu ipotetic, afirmând că, dacă președintele american Donald Trump ar fi fost „răpit” de o putere străină, Washingtonul ar considera un asemenea act drept un act de război.
Declarațiile lui Dmitri Medvedev vin pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice globale, într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele occidentale rămân marcate de conflicte, sancțiuni și retorică dură, cu riscuri crescute de escaladare pe mai multe fronturi internaționale.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.