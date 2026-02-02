Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliul de Securitate al Rusiei, avertizează că mediul internațional traversează o perioadă extrem de tensionată, pe care o descrie drept „foarte periculoasă”. Cu toate acestea, oficialul rus susține că Moscova nu își dorește să fie atrasă într-un conflict global, deși admite că un astfel de scenariu nu poate fi exclus complet.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției Reuters, agenției ruse TASS și bloggerului militar WarGonzo, realizat la reședința lui Medvedev din apropierea Moscovei.

„Situaţia este foarte periculoasă”, a declarat Medvedev, adăugând că „pragul durerii scade”, o formulare prin care sugerează că toleranța statelor față de riscuri și pierderi este tot mai redusă.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate a insistat că Rusia nu are interesul de a declanșa un conflict de amploare.

„Nu suntem interesaţi de un conflict global. Nu suntem nebuni. S-a spus de sute de ori. Cine are nevoie de un conflict global?”, a afirmat Medvedev.

Totuși, el a atras atenția că actualul context geopolitic face ca escaladarea să nu poată fi complet exclusă: „Din păcate, un conflict global nu poate fi exclus”.

Medvedev a respins ferm declarațiile liderilor occidentali potrivit cărora Rusia sau China ar reprezenta o amenințare la adresa Groenlandei, calificând aceste afirmații drept artificiale.

„Această aşa-zisă ameninţare din partea Rusiei şi a Republicii Populare Chineze este pur şi simplu o poveste de groază”, a spus el, susținând că este vorba despre o narațiune „inventată de liderii occidentali” pentru a justifica propriile decizii politice și militare.

În opinia sa, acest tip de discurs riscă să afecteze coeziunea alianțelor occidentale.

„Aceasta este într-adevăr o provocare serioasă pentru unitatea atlantică”, a declarat Medvedev, adăugând că tensiunile ar putea evolua imprevizibil: „Poate că totul va merge conform unui scenariu mai calm înainte de o intervenţie militară şi lupte în cadrul blocului NATO”.

Fostul președinte rus a comentat și situația liderului venezuelean Nicolas Maduro, despre care a afirmat că ar fi fost „răpit” de Statele Unite, un act pe care îl consideră extrem de grav din perspectiva dreptului internațional.

„Ceea ce i s-a întâmplat preşedintelui Nicolas Maduro este evident o încălcare a oricăror norme de drept internaţional”, a declarat Medvedev.

Potrivit acestuia, astfel de acțiuni riscă să submineze întregul sistem de relații internaționale.

„Acest lucru distruge întregul sistem de relaţii internaţionale”, a spus oficialul rus, subliniind că standardele ar fi diferite dacă o situație similară ar implica Statele Unite.

Medvedev a oferit și un exemplu ipotetic, afirmând că, dacă președintele american Donald Trump ar fi fost „răpit” de o putere străină, Washingtonul ar considera un asemenea act drept un act de război.

Declarațiile lui Dmitri Medvedev vin pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice globale, într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele occidentale rămân marcate de conflicte, sancțiuni și retorică dură, cu riscuri crescute de escaladare pe mai multe fronturi internaționale.