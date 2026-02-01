Într-un interviu acordat Český rozhlas, Volodimir Zelenski a explicat că ia uneori în calcul participarea la viitoarele alegeri prezidențiale, însă deznodământul războiului va fi factorul decisiv.

Anterior, liderul de la Kiev a precizat că, începând chiar din luna februarie, ar putea fi adoptate modificări ale legislației electorale care să permită organizarea alegerilor în condiții de stare de război. Cu toate acestea, el a avertizat că evoluțiile politice și deciziile concrete vor fi influențate în mare măsură de negocierile pentru pace și de situația de securitate.

„Nu știu. Totul depinde de cum se va încheia acest război… Uneori mă gândesc”, a spus Zelenski.

În acest context, specialiștii în domeniul electoral ridică o serie de întrebări fundamentale legate de organizarea unui scrutin într-o perioadă post-conflict. Printre acestea se numără posibilitatea desfășurării rapide a alegerilor fără afectarea principiilor democratice, stabilirea regulilor electorale, limitele constituționale ale unor eventuale decizii speciale, precum și dacă siguranța națională poate justifica restrângerea concurenței politice sau a libertății de exprimare. Aceste teme sunt analizate în detaliu de Andrii Magera, fost adjunct al președintelui Comisiei Electorale Centrale, în articolul dedicat provocărilor și soluțiilor pentru organizarea alegerilor după război.

Pe plan diplomatic, Zelenski a anunțat că următoarele întâlniri trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite vor avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Informația a fost transmisă printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care președintele ucrainean a subliniat disponibilitatea Kievului pentru discuții concrete și dorința ca acestea să conducă la un final real și demn al războiului.

„Tocmai am primit raportul echipei noastre de negociere. Au fost stabilite datele următoarelor întâlniri: 4 și 5 februarie la Abu Dhabi. Ucraina este pregătită pentru discuții concrete și ne dorim ca rezultatul să ne apropie de un sfârșit real și demn al războiului”, a subliniat Zelenski.

Prima rundă a acestor discuții trilaterale s-a desfășurat anterior, între 23 și 24 ianuarie, tot la Abu Dhabi. Potrivit publicației New York Times, în cadrul întâlnirilor au fost analizate scenarii precum desfășurarea unor forțe americane de menținere a păcii în regiunea Donețk sau instituirea unei zone demilitarizate. Surse americane au evaluat pozitiv dialogul, iar un consilier al lui Donald Trump a sugerat că părțile au reușit să reducă diferențele legate de chestiunile teritoriale. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a menționat că delegația rusă a trecut printr-o schimbare calitativă.

Inițial, următoarea întâlnire era programată pentru 1 februarie, însă Zelenski a indicat posibilitatea unei amânări, pe fondul tensiunilor regionale legate de Iran. De asemenea, până la 1 februarie, Rusia a anunțat un așa-numit armistițiu energetic, pe care purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a descris drept o condiție favorabilă pentru continuarea negocierilor.

De asemenea, Volodimir Zelenski a transmis că soluționarea chestiunilor teritoriale în negocierile cu Rusia nu poate fi realizată fără o întâlnire directă cu președintele rus, Vladimir Putin. Potrivit acestuia, lipsa unui contact personal la nivel de conducere face imposibilă ajungerea la un acord privind teritoriile disputate, informația fiind relatată de The Moscow Times.

Zelenski a subliniat că Ucraina rămâne deschisă negocierilor care implică atât Rusia, cât și Statele Unite, și insistă ca Europa să fie prezentă în momentele-cheie ale consultărilor. În același timp, Kievul mizează pe obținerea unor garanții de securitate din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene, precum și pe progrese concrete în direcția aderării la UE. Aceste obiective fac parte dintr-un plan în 20 de puncte destinat încheierii războiului, care include și măsuri de redresare post-conflict.

„Aceste elemente fac parte dintr-un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului, care include măsuri de redresare”, a declarat Zelenski.

Pe 27 ianuarie, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a anunțat disponibilitatea lui Zelenski pentru o întâlnire directă cu Putin, în cadrul căreia ar urma să fie discutate atât problemele teritoriale, cât și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporijie. Două zile mai târziu, pe 29 ianuarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis că Rusia ia în calcul doar Moscova ca posibil loc al unei astfel de întâlniri. Zelenski a respins această variantă, considerând imposibilă o întâlnire la Moscova, dar a menționat că ar putea avea loc la Kiev, invitându-l public pe liderul rus să vină în capitala Ucrainei, dacă va decide acest lucru.

„Desigur, este imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este același lucru cu întâlnirea cu Putin la Kiev. Îl pot invita și pe el la Kiev; să vină. Îl invit public, dacă decide, desigur”, a spus Zelenski.

Procesul de negociere a cunoscut o intensificare după consultările trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite desfășurate la Abu Dhabi în perioada 23–24 ianuarie. Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a descris discuțiile drept constructive. Partea ucraineană a precizat că în cadrul acestor întâlniri au fost abordate toate punctele planului de pace, însă problema teritorială a rămas nerezolvată.