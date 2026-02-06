Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că acuzațiile cum că Uniunea Europeană ar fi presat pentru cenzurarea conținutului online în timpul alegerilor nu sunt adevărate. Ea a explicat că libertatea de exprimare trebuie să fie protejată pentru oameni reali, nu pentru conturi false sau rețele care manipulează informația.

Declarația ei a venit după ce a fost publicat un raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care menționează și România și a provocat reacții la Bruxelles.

În cadrul emisiunii TV „Cutia neagră” de pe TV8, Maia Sandu a fost întrebată ce crede despre raport și a spus că libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false, boți sau alte scheme de manipulare. Ea a explicat că platformele online nu vor reguli și doar vor să facă bani, chiar dacă asta înseamnă să finanțeze conturi false. Pentru ea, însă, contează sănătatea democrației, iar democrația înseamnă oameni, indiferent dacă ceea ce spun aceștia place sau nu.

Maia Sandu a subliniat că problema cea mai mare este când există conturi false care amplifică informații false și că în spatele acestor operațiuni sunt sume mari de bani. Ea a întrebat retoric dacă oamenii trebuie să accepte asta doar pentru că cineva vrea să facă bani și să controleze.

Șefa statului a atras atenția că Republica Moldova este o țară mică și că o platformă ar putea să controleze tot spațiul online din țară.

„Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false, nu pentru boţi şi tot felul de alte chestii. Eu înţeleg că platformele vor să nu existe nicio reglementare, să nu le spună nimeni nimic, să facă bani şi de la cei care finanţează armate de boţi, ferme de boţi şi ce vreţi. Pentru ei, banul contează. Pentru noi contează sănătatea democraţiei noastre şi democraţia este despre oameni, iar libertatea de expresie este pentru oameni, indiferent dacă ne place nouă ce spun oamenii aceştia sau nu ne place. Problema cea mai mare e atunci când vorbim despre conturi false, care amplifică conţinut neautentic. În spatele acestor operaţiuni stau bani foarte mulţi şi, noi ce? Trebuie să stăm şi să acceptăm aşa comportament, pentru că ei vor să facă bani şi vor să controleze? Republica Moldova este o ţară mică. O platformă poate să vină şi să controleze aici tot spaţiul”, a punctat Sandu.

Maia Sandu s-a referit și la cazul României și a spus că pe TikTok, care are aproape două miliarde de utilizatori, un candidat a ajuns rapid pe locul 9 între aceste conturi, fără să cheltuiască bani. Ea a arătat că platformele trebuie să respecte niște reguli.

Când prezentatoarea TV a spus că acuzațiile nu au fost dovedite în instanță, Maia Sandu a răspuns că în Republica Moldova există suficiente probe și că ele pot fi prezentate fără probleme.

Întrebată de ce comisia americană a făcut acel raport, Maia Sandu a sugerat că e vorba de interese de afaceri și mult lobby, explicând că în Statele Unite sunt platforme și proprietarii lor care cer astfel de lucruri. Ea a subliniat că este important să fie apărată democrația și că libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false.