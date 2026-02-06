România se confruntă cu riscul pierderii forței de muncă străine deja prezente pe teritoriul său, în condițiile în care legislația internă rămâne rigidă și birocratică, iar alte state europene, precum Spania, adoptă măsuri de legalizare și integrare pentru sute de mii de muncitori, atrage atenția Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).

Potrivit unui comunicat al PIFM, în timp ce Spania pregătește legalizarea a peste 500.000 de muncitori străini, România continuă să aplice o strategie coercitivă, bazată pe amenzi și restricții, care descurajează atât recrutarea, cât și păstrarea acestora.

Președintele PIFM, Romulus Badea, a subliniat că statul român riscă să piardă resurse deja existente din cauza lipsei unui mecanism de amnistie pentru muncitorii aflați în ilegalitate, în timp ce alte țări europene adoptă politici de regularizare rapidă.

El a explicat că sancțiunile aplicate în România pentru plecarea muncitorilor în Vest nu fac decât să amplifice problema, deoarece procesul de aducere a acestora în țară este excesiv de birocratic și lipsit de predictibilitate. Spania oferă amnistie pentru 500.000 de oameni, în timp ce România nu face nimic pentru cei aflați în ilegalitate și neagă existența acestora, consideră Romulus Badea.

„România repetă acelaşi model greşit: în loc să atragă şi să păstreze resursele, ia măsuri prin care le pierde. Statul român consideră că totul se rezolvă cu amenzi şi constrângeri, într-o economie care se schimbă rapid. Nouă ni se aplică sancţiuni pentru că muncitorii pleacă în Vest, în condiţiile în care aducerea lor în România este extrem de birocratică, durează mult, iar dacă ajung în ilegalitate, de multe ori din necunoaşterea procedurilor de imigrare, nu există nicio formă de amnistie pentru ei. Există doar repatrierea. Între timp, Spania oferă amnistie pentru 500.000 de oameni. De ce ar mai rămâne aici? Spuneam încă din primăvara anului 2025 că România ar trebui să ofere amnistie străinilor care doresc să muncească, dar se află în ilegalitate. Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii. Spania nu a pierdut timpul”, afirmă Romulus Badea.

Patronatul mai avertizează că, pe fondul acestor politici restrictive, autoritățile române aleg să pedepsească recrutorii pentru plecarea muncitorilor, ignorând realitatea europeană, în care țări precum Spania, Italia și Portugalia aplică amnistie și oferă garanția intrării în legalitate pentru zeci de mii de persoane.

În aceste condiții, muncitorii străini se orientează către statele care le oferă stabilitate și protecție, iar România pierde atât forță de muncă, cât și competitivitate economică.

Romulus Badea a comparat situația cu imaginea unei mașini bune ținută în curte fără plăcuțe de înmatriculare: în loc să fie legalizată și utilizată, este practic „dată la fier vechi”.

Potrivit patronatului, refuzul autorităților de a adopta o lege a amnistiei duce la pierderi substanțiale, atât în termeni de resurse umane, cât și de bani pentru bugetul de stat. Astfel, România continuă să fie dezavantajată într-o competiție europeană acerbă pentru forța de muncă.

„Muncitori care au devenit ilegali din cauze strict birocratice nu au nicio cale de reintrare în legalitate aici, dar pot merge fără probleme în Spania pentru a-şi face actele şi a munci acolo. Este ca şi cum ai avea o maşină bună în curte, dar fără plăcuţe. În loc să o înmatriculezi, o dai la fier vechi şi aştepţi să cumperi alta mai târziu. Atâta timp cât România refuză o lege a amnistiei şi nu îşi urmăreşte interesul economic, va continua să piardă oameni, bani şi competitivitate, în timp ce alte state europene câştigă exact din ceea ce noi alungăm”, adaugă președintele PIFM.

Noile reglementări în domeniul migrației în scop de muncă riscă să blocheze peste 70.000 de solicitări de avize de muncă deja depuse, cu programări stabilite până la 30 aprilie 2026. Potrivit PIFM, fiecare lună de întârziere în aducerea acestor muncitori poate genera pierderi de aproximativ 130 de milioane de lei, sumă care include contribuții CAS, CASS, impozit pe salarii și contribuții asiguratorii pentru muncă.

Patronatul estimează că dispozițiile tranzitorii din proiectul de act normativ ar putea produce întârzieri de minimum șase luni în procesul de recrutare, cu pierderi bugetare totale estimate la circa 780 de milioane de lei.

În timp ce alte state europene caută soluții pentru a conserva și legaliza resursele umane deja existente, România continuă să piardă oameni și bani, în timp ce alte țări câștigă prin politici mai flexibile și orientate spre integrare.

Conform PIFM, fără adoptarea unor măsuri de legalizare și amnistie, România va continua să piardă forță de muncă și competitivitate, pierzând oportunități economice importante în fața statelor europene care tratează această resursă ca pe un activ strategic.