Grecia este considerată cea mai bună pentru pensionari, datorită serviciilor medicale bune, costurilor mici de trai, ușurinței cu vizele și climei plăcute. Raportul anual al International Living analizează toate aceste lucruri, inclusiv cât de simplu e să te muți acolo.

Grecia a fost aleasă drept cea mai bună țară pentru pensionare în 2026. Are o climă caldă, o comunitate activă de expatriați și poți închiria o casă cu trei dormitoare și vedere la mare pentru aproximativ 900 de lire sterline pe lună. Sistemul de sănătate include servicii publice și private, iar o asigurare privată costă în jur de 220 de lire pe lună, oferind îngrijiri bune.

Există mulți medici specialiști, iar serviciile de urgență sunt gratuite pentru toată lumea, inclusiv pentru străini. Farmaciile și clinicile mici din orașe sau insule pot ajuta chiar și în cazuri medicale minore.

Pe locul al doilea se află Panama, care are o comunitate activă de expatriați și servicii medicale publice sau private, moderne și cu personal vorbitor de engleză. Alte destinații populare pentru pensionari, cum ar fi Spania, Portugalia și Italia, se află și ele în top 10.

Top 10 țări pentru pensionare în 2026:

Grecia Panama Costa Rica Portugalia Mexic Italia Franța Spania Thailanda Malaezia

Deși unele țări oferă condiții ideale pentru pensionare, realitatea din România este diferită. Aici, pragurile variază mult între orașele mari și cele mici.

O „pensie bună” în România în 2026 înseamnă, în practică, să ai bani suficienți pentru traiul zilnic în orașul în care locuiești. Mulți pensionari nu se uită la suma de pe talon, ci se ghidează după cât le ajunge să trăiască de la o zi la alta. Specialiștii financiari susțin că o pensie poate fi considerată bună doar dacă depășește costul minim al vieții în localitatea respectivă. Astfel, aceeași sumă poate fi suficientă într-un oraș mic, dar insuficientă într-un centru mare.

În 2026, pensiile se împart în trei categorii: pensie de supraviețuire, sub 2.500 de lei, care abia acoperă cheltuielile și deseori necesită ajutor de la familie sau stat; pensie decentă, între 4.000 și 5.000 de lei, care acoperă utilități, mâncare, medicamente și cheltuieli neprevăzute, dar nu lasă loc de economii sau vacanțe; și pensie bună, peste 6.000 de lei, care asigură un trai fără griji, cu posibilitate de economii sau ajutor pentru nepoți.

Diferențele între orașe sunt mari: în București, o pensie decentă începe de la 5.200 de lei, iar una bună depășește 7.500 de lei; în Cluj-Napoca, una bună trece de 7.200 de lei. În orașe mai mici precum Reșița, Târgu Jiu sau Focșani, o pensie decentă este 3.600–3.900 de lei, iar una bună 4.700–4.800 de lei. În orașe medii ca Brașov, Iași, Constanța sau Sibiu, pensia bună ajunge la 6.400–6.500 de lei. Realitatea este că majoritatea pensionarilor din România se află în categoria de supraviețuire și nu au siguranță financiară.