Prima lună a anului aproape s-a terminat, iar primele roșii românești se pregătesc să apară pe tarabele din piață. Spre deosebire de perioada obișnuită (iunie-iulie), unii agricultori au recoltat deja roșiile timpurii din solarii. Totuși, nu toți românii își vor putea permite să le cumpere.

De obicei, roșiile timpurii din solarii apar în martie, iar cele crescute direct pe câmp apar în iunie-iulie. Totuși, câțiva agricultori au reușit să crească roșii mai devreme și să le scoată pe piață pentru clienți. Roșiile de pe tarabe vor fi mai scumpe, a explicat Ion Păunel, legumicultor din județul Olt, pentru agrointel.ro. El a spus că prețurile mari se datorează scumpirilor generale și vremii reci, care obligă producătorii să cheltuiască mai mult pentru a încălzi solariile. Costurile pentru încălzire la o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați ajung la 800–1.000 de lei pe zi.

Față de anii trecuți, plantările au început mai devreme. Păunel a precizat că, dacă acum 10–15 ani agricultorii abia se gândeau să semene roșii în această perioadă, în 2023–2024 cei mai curajoși au plantat încă din noiembrie și decembrie. El a explicat că nu doar căldura este o problemă, ci și lumina, deoarece iarna zilele sunt mai scurte, iar plantele primesc mai puțină lumină. În plus, condensul din solarii, care nu poate fi aerisit din cauza gerului, favorizează apariția bolilor.

„Dacă cu 10-15 ani în urmă acum ne gândeam să însămânțăm, deja din 2023-2024 cei mai temerari din legumicultori au plantat de la sfârșitul lunii noiembrie și inclusiv luna decembrie. Dar nu căldura este singurul factor problematic, după cum știți iarna ziua este mai mică decât noaptea și atunci cantitatea de lumină pe care o primește o plantă este mult mai mică deci este foarte dificil. Plus condensul din solar, că nu poți să aeriseștipe ger, crește presiunea bolilor”, a zis Păunel.

Primele roșii vor apărea în cantități mici pe piață, iar pentru unii clienți vor fi un lux. Anul acesta, prețul estimat este între 70 și 100 de lei pe kilogram. Păunel a spus că prima roșie va fi vândută de producători cu 45–50 de lei pe kilogram, iar costul de producție este între 25 și 35 de lei. Cei mai mari cumpărători sunt din București, urmați de cei din Cluj și Brașov. În piață, însă, prețul poate ajunge la 70–100 de lei, în funcție de adaosul fiecărui comerciant.

Păunel a subliniat că aceste sunt cele mai mari costuri din ultimii ani și că nu toți românii își vor permite să cumpere roșiile timpurii.