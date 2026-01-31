Anul 2025 a fost unul de creștere semnificativă pentru Raiffeisen Bank România, marcând avansuri importante atât în atragerea de clienți, cât și în performanța financiară a băncii. Peste 22% dintre clienți au ales să inițieze o relație cu banca în 2025, iar majoritatea au optat pentru deschiderea conturilor în mod digital, prin aplicația Smart Mobile, evidențiind încrederea în serviciile moderne oferite.

Depozitele clienților au atins aproape 69,5 miliarde RON, cu 7% mai mult decât în 2024, în timp ce conturile de economii au înregistrat o creștere spectaculoasă de 24%. Aceasta arată interesul crescut al românilor pentru economisire și stabilitate financiară. În același timp, volumul creditelor nete acordate clienților a depășit 48,8 miliarde RON, în urcare cu 11% față de anul precedent, susținut de condiții avantajoase pentru persoane fizice și companii.

Zdenek Romanek, Președinte și CEO al băncii, a subliniat că succesul din 2025 reflectă atât performanțele financiare solide, cât și eforturile echipei de a aduce soluții digitale și consiliere personalizată, pentru a sprijini clienții în luarea deciziilor financiare corecte.

”Rezultatele din 2025 reflectă o creștere accelerată, care consolidează atractivitatea Raiffeisen Bank pe piață și confirmă încrederea pe care clienții ne-o acordă zi de zi. Avem performanțe financiare solide, rezultatul unei strategii puternice de dezvoltare, susținute de creșteri atât pe zona economisirii, cât și a creditării. În 2025 am depus multă energie pozitivă în milioane de conversații 1:1 pe care colegii noștri le-au purtat cu clienții pentru soluții care să-i ghideze în gestionarea mai eficientă a finanțelor personale și în luarea deciziilor importante legate de viitorul lor financiar. Totodată, am continuat să lansăm soluții digitale practice și accesibile pentru operațiunile bancare curente, cât și pentru obiective pe termen lung, prin economii, investiții sau asigurări. Rămânem un partener de încredere pentru toți clienții noștri – fie că vorbim despre persoane fizice, companii antreprenoriale sau corporații, indiferent de provocările pieței. Credem că banca viitorului este cea care reușește să fie aproape de fiecare client, oferind soluții adaptate și consiliere pentru a lua cele mai bune decizii financiare.”- Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Aplicația Smart Mobile a fost extinsă și optimizată, ajungând la aproape 2 milioane de contracte active. Printre noile funcționalități se numără integrarea conturilor multibanking, carduri virtuale instant, plăți rapide prin RoPay și acces la platforma my Visa pentru beneficii exclusive. În plus, securitatea tranzacțiilor online a fost consolidată, iar 85% dintre clienții persoane fizice folosesc activ aplicația.

În zona planificării financiare și a investițiilor, interesul clienților a rămas ridicat. Fondurile de investiții au înregistrat un salt de 67%, iar planurile de investiții personale au crescut cu 12%. Activele administrate în segmentele Private Banking și Premium Invest au ajuns la 4 miliarde de euro, în creștere cu 17,7%, iar portofoliile de investiții ale clienților au urcat la 1,7 miliarde de euro. Raiffeisen a continuat să promoveze investițiile sustenabile prin adăugarea a două fonduri internaționale noi, completând oferta existentă de 11 fonduri ESG.

Raiffeisen Leasing a înregistrat de asemenea rezultate remarcabile, cu o creștere de 25% a finanțărilor acordate și un avans de 9% în numărul de clienți. Cele mai mari evoluții au venit din finanțarea de camioane, automobile și echipamente de construcții, păstrând în același timp un nivel redus al creditelor neperformante.

2025 a adus și diversificarea serviciilor pentru clienți: lansarea asigurării Unit-Linked cu componentă investițională, flux digital pentru asigurările de locuință Welcome Home și integrarea RCA în aplicația Smart Mobile. Tinerii au fost sprijiniți prin pachete de cont special concepute pentru adolescenți, menite să promoveze educația financiară încă din primii ani de autonomie bancară.

Cu active totale de peste 88,6 miliarde RON și un profit net de 1,75 miliarde RON, Raiffeisen Bank România își consolidează poziția pe piață ca un partener de încredere, susținând atât economisirea și investițiile personale, cât și dezvoltarea companiilor locale, în paralel cu accelerarea digitalizării serviciilor financiare.