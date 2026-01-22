Potrivit cercetării, 53% dintre români declară că vor fi mai atenți la modul în care își gestionează cheltuielile în 2026. În același timp, 43% dintre respondenți își propun să își crească veniturile personale, ca răspuns la evoluțiile economice actuale.

De asemenea, dintre românii care economisesc deja, unul din trei intenționează să își majoreze economiile cu 10–20% față de anul precedent, semn al unei orientări mai ferme către disciplină financiară .

Reprezentanții băncii subliniază că rezultatele studiului indică o abordare echilibrată a românilor în fața provocărilor economice.

”Românii își doresc, mai mult ca oricând, soluții sigure și transparente pentru gestionarea finanțelor. Sondajul arată că aceștia sunt conștienți de provocările economice, dar nu renunță la obiectivele lor financiare. Această abordare echilibrată este esențială în contextul actual, iar misiunea noastră este să fim un partener de încredere, care oferă suportul necesar pentru ca fiecare client să poată lua decizii informate și să transforme obiectivele în planuri concrete, pentru o gestionare sănătoasă a finanțelor personale.”, a declarat Mihail Ion, VP Retail, Raiffeisen Bank România .

Studiul arată că tendința de economisire rămâne una importantă în 2026. Aproximativ 40% dintre respondenți spun că vor economisi mai mult decât anul trecut, 30% estimează că vor păstra același nivel al economiilor, iar 16% anticipează o scădere a acestora.

Aceste date reflectă o consolidare a comportamentului financiar prudent, într-un context economic marcat de incertitudine și presiuni asupra bugetelor personale .

În ceea ce privește investițiile financiare – acțiuni, obligațiuni sau titluri de stat – românii adoptă o atitudine rezervată. Peste o treime dintre respondenți (36%) declară că își vor menține nivelul investițiilor din 2025, în timp ce 29% intenționează să investească mai mult în 2026.

Datele indică o polarizare a comportamentului investițional: o parte dintre români caută diversificare, în timp ce alții preferă stabilitatea și reducerea riscurilor .

Creșterea prețurilor este percepută drept cea mai mare provocare pentru 58% dintre respondenți. În acest context, 17% se tem că le va fi dificil să economisească, iar 12% sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă.

Renovarea sau utilarea locuinței este principala cheltuială planificată pentru 25% dintre români în 2026. De asemenea, 16% dintre respondenți iau în calcul achiziția unei proprietăți. Totuși, aproape un sfert dintre români afirmă că nu intenționează să facă nicio achiziție majoră în acest an.

Pentru peste 75% dintre respondenți, serviciile bancare sunt percepute ca un sprijin real în atingerea obiectivelor financiare, ceea ce confirmă rolul tot mai important al băncilor în planificarea și gestionarea finanțelor personale.

În ciuda contextului economic incert, 45% dintre români se declară optimiști și cred că 2026 va fi un an mai bun din punct de vedere financiar. În același timp, 24% anticipează un an similar cu 2025, iar 12% se așteaptă la dificultăți mai mari în atingerea obiectivelor financiare .

Metodologia studiului

Cercetarea face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România, și a fost realizată în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 800 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național, în luna ianuarie 2026 .