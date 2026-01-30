Investiția în agricultură a devenit, în ultimii doi ani, una dintre cele mai sigure metode de conservare a capitalului. Conform celor mai recente date centralizate de Eurostat, România a consolidat un trend ascendent care pare greu de oprit.

În prezent, media națională pentru un hectar de teren arabil este de aproximativ 43.200 lei, o valoare ce reflectă o maturizare a pieței. Totuși, previziunile pentru viitorul apropiat sunt și mai optimiste pentru proprietari.

Specialiștii estimează că prețul mediu național pentru anul 2025 s-a situat la aproximativ 8.414 euro/ha (aprox. 41.800 lei), urmând ca în 2026 prețurile să crească cu o rată conservatoare de 4-5%. Această dinamică este alimentată de o cerere acută pentru suprafețe mari, care permit o agricultură tehnologizată și eficientă.

În rândul țărilor pentru care sunt disponibile datele, cel mai ridicat preț mediu pentru un hectar de teren arabil se înregistra în Malta: 201.263 euro pe hectar. Următoarele cele mai ridicate prețuri medii erau în Țările de Jos: 96.608 euro pe hectar, și Portugalia: 76.556 euro pe hectar. În contrast, cele mai scăzute prețuri medii erau în Letonia: 4.825 euro pe hectar, Lituania: 5.590 euro pe hectar și Slovacia: 5.823 euro pe hectar.

În rândul țărilor pentru care sunt disponibile datele, cel mai ridicat preț mediu pentru închirierea de teren arabil sau de pășuni permanente se înregistra în Țările de Jos: 941 euro pe hectar, Danemarca: 580 euro pe hectar și Grecia: 509 euro pe hectar, iar cel mai scăzut în Slovacia: 67 euro pe hectar, Croația: 76 euro pe hectar, și Malta: 92 euro pe hectar.

Deși România a depășit pragul de 43.200 lei (8.700 euro) pe hectar, lăsând în urmă prețurile din Franța sau Ungaria, țara noastră rămâne încă sub media Uniunii Europene de 15.224 euro, fiind la o distanță considerabilă de piețe precum Olanda, unde prețurile pot fi de zece ori mai mari.

Analiza pieței pe regiuni scoate la iveală o discrepanță uriașă între județele cu infrastructură logistică și cele cu relief fragmentat. În 2026, polul bogăției rămâne zona metropolitană a Capitalei, unde terenul agricol a devenit o „rezervă de aur” pentru dezvoltările industriale. Aici, valorile de tranzacționare depășesc pragul de 60.000 de lei, fiind alimentate de expansiunea hub-urilor logistice și a parcurilor fotovoltaice.

La polul opus, regiunea Moldovei (Nord-Est) oferă cele mai accesibile prețuri, deși creșterea este constantă. Interesul major al investitorilor se concentrează însă pe Banat și Dobrogea. În aceste zone, calitatea solului și accesul la Portul Constanța sau la granița de vest justifică prețuri care tind spre pragul psihologic de 50.000 de lei pe hectar pentru parcelele mari, comasate.

Iată valorile medii estimate pentru anii 2025 și 2026, exprimate în moneda națională:

O privire asupra cifrelor oficiale relevă o realitate surprinzătoare: România a depășit state cu o tradiție agricolă multiseculară în ceea ce privește costul achiziției de teren arabil.

Analiza comparativă la nivel european plasează România într-o lumină surprinzătoare. Deși media europeană este ridicată de state precum Olanda, România a depășit state vecine sau cu un istoric agricol mult mai bogat.

În timp ce în România hectarul se vinde cu aproximativ 41.800 lei, vecinii noștri au prețuri semnificativ mai mici în anumite cazuri.

De exemplu, în Ungaria prețul este de ~30.500 lei/ha, iar în Croația scade până la ~23.800 lei/ha. Mai șocant este faptul că pământul românesc a devenit mai scump decât cel din Franța (~32.000 lei/ha), unde reglementările stricte privind tranzacțiile funciare mențin prețurile la un nivel controlat. Singura țară din regiune care ține pasul cu noi este Bulgaria, cu o medie de ~43.200 lei/ha.

Conform datelor Eurostat și rapoartelor FNSAVER (organismul de reglementare din Franța), prețul mediu în Franța s-a stabilizat în jurul valorii de 6.000 – 6.500 euro/ha (aprox. 30.000 – 32.000 lei).

În contrast izbitor, media națională în România a urcat la 8.700 euro/ha (aprox. 43.200 lei), marcând o diferență de peste 30% în favoarea pieței locale. Această situație plasează fermierul român în fața unei bariere financiare mai mari decât cea a vecinului său francez sau maghiar.

Comparație estimată pe 2025:

România: ~41.800 lei/ha

Bulgaria: ~43.200 lei/ha

Ungaria: ~30.500 lei/ha

Franța: ~32.000 lei/ha

Explicația acestui fenomen rezidă în gradul de libertate al pieței. În Franța, statul intervine activ prin agențiile SAFER, care au drept de preempțiune și pot bloca orice tranzacție dacă prețul este considerat speculativ, scopul fiind protejarea tinerilor fermieri.

În România, legislația mai permisivă a transformat terenul într-un activ financiar extrem de lichid, atrăgând fonduri de pensii din Danemarca, Olanda sau Germania. Aceste entități caută plasamente sigure, iar pământul românesc, încă necomasat total, oferă un potențial de apreciere pe care piețele mature din Vest nu îl mai pot garanta.

Situația este similară și în raport cu vecinii noștri. Datele KSH (Biroul Central de Statistică din Ungaria) arată că în Ungaria prețurile au rămas constant sub cele din România, în jurul valorii de 30.500 lei/ha. Diferența este menținută de legislația maghiară restrictivă, care condiționează achiziția de studii de specialitate și limitează cumpărarea pe persoană juridică.

În România, ușurința cu care firmele pot achiziționa suprafețe vaste a pus o presiune imensă pe preț, ducând la depășirea pragului psihologic de 40.000 de lei/ha la nivel național în perioada 2024-2025.

Pentru intervalul 2025-2026, factorii care susțin aceste prețuri ridicate sunt clar definiți. Comasarea rămâne motorul principal: loturile care depășesc 50-100 de hectare sunt vândute cu un premium substanțial, fiind singurele care permit agricultură de precizie.

În plus, predictibilitatea subvențiilor APIA transformă pământul într-o investiție cu „randament garantat”, unde riscul de devalorizare este aproape nul. Astfel, în zonele de interes maxim precum Bărăganul sau Banatul, ofertele reale de vânzare au părăsit demult media națională, tranzacționându-se frecvent între 50.000 și 60.000 lei/ha.