În 2026, achiziția unui apartament nou cu trei camere nu mai depinde doar de prețul afișat, ci mai ales de rata lunară pe care cumpărătorul o poate susține. După o ușoară scădere a dobânzilor la începutul anului, mulți cumpărători au sperat că își recapătă o parte din puterea de cumpărare imobiliară. Totuși, această perioadă favorabilă a fost scurtă. În marile orașe, câteva zecimi de procent la dobândă pot însemna deja câteva sute de euro în plus la costul unui credit.

În primul trimestru din 2026, dobânzile pentru creditele pe 20 de ani au coborât temporar în jurul valorilor de 3,3% – 3,5%, oferind o scurtă fereastră de oportunitate pentru cei care doreau să cumpere.

Între timp, tensiunile geopolitice și instabilitatea bugetară din Franța au pus presiune pe piețele obligațiunilor. Specialiștii din domeniu avertizează că dobânzile la creditele imobiliare ar putea reveni până la vară în zona 3,8% – 4%, iar creșterea randamentului obligațiunilor franceze pe 10 ani începe deja să se resimtă.

În același timp, prețurile locuințelor continuă să crească, ceea ce reduce efectul pozitiv al scăderii temporare a dobânzilor.

Potrivit unui barometru realizat de Empruntis și preluat de SeLoger Neuf, care analizează Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Nice, Montpellier și Strasbourg, rata lunară necesară pentru finanțarea unui apartament nou cu 3 camere pe 20 de ani diferă puternic în funcție de oraș. În șase metropole, puterea de cumpărare imobiliară s-a îmbunătățit:

Lyon : 2.248 euro pe lună (-4%);

: 2.248 euro pe lună (-4%); Toulouse : 1.671 euro (-4%);

: 1.671 euro (-4%); Nantes : 1.777 euro (-3%);

: 1.777 euro (-3%); Montpellier : 1.727 euro (-3%);

: 1.727 euro (-3%); Marseille : 1.780 euro (-2%);

: 1.780 euro (-2%); Nice: 2.507 euro (-1%).

În aceste orașe, scăderea dobânzilor, uneori combinată cu o corecție a prețurilor, a adus o ușoară relaxare pentru cumpărători. Lyon a coborât sub pragul de 2.300 euro lunar, Toulouse își confirmă statutul de piață accesibilă, iar Marseille beneficiază de o ușoară reducere a presiunii, deși nivelul ratelor rămâne peste cel din unele orașe precum Strasbourg.

Barometrul realizat de Empruntis arată și că patru orașe înregistrează în continuare majorări ale ratelor lunare:

Strasbourg : 1.753 euro (+2%);

: 1.753 euro (+2%); Bordeaux : 1.801 euro (+3%);

: 1.801 euro (+3%); Lille : 1.873 euro (+8%);

: 1.873 euro (+8%); Paris: 4.973 euro (+33%).

Capitala Franței rămâne cazul extrem. Un apartament nou cu 3 camere devine aproape inaccesibil pentru un cumpărător aflat la prima achiziție. În Paris, un astfel de apartament depășește frecvent un milion de euro, ceea ce duce la rate de peste 4.000 euro lunar, chiar și în condițiile unei dobânzi de aproximativ 3,4% și ale unui avans de 10% – 15%.

Fără vânzarea unei alte proprietăți sau fără un sprijin financiar important din partea familiei, piața imobiliară din interiorul Parisului este greu accesibilă. Din acest motiv, cererea se mută spre zonele limitrofe, precum Saint-Ouen, Montreuil sau Issy-les-Moulineaux, unde se poate obține încă o rată lunară între 2.200 și 2.500 euro.

Pentru brokerii de credite, criteriul principal nu mai este durata împrumutului, care ajunge deja frecvent la 25 de ani, ci nivelul avansului personal. Un avans consistent reduce suma împrumutată și poate permite obținerea unei dobânzi mai bune, uneori în jur de 3,15% în loc de 3,50%.

În actualul climat economic, băncile sunt mai exigente, iar o nouă creștere a dobânzilor este considerată probabilă. Astfel, liniștea observată la începutul lui 2026 s-ar putea încheia rapid. Pentru mulți cumpărători, întrebarea principală nu mai este unde să cumpere, ci până la ce rată lunară își mai permit să meargă.

Piața imobiliară din România continuă să crească în 2026, însă evoluția este inegală între orașe și între segmentul locuințelor noi și cel al apartamentelor vechi. Datele Indicelui Imobiliare.ro arată că marile centre urbane își mențin dinamica, dar diferențele dintre piețe sunt tot mai vizibile.

La nivel național, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare a depășit pentru prima dată pragul de 2.000 euro/mp util. Creșterea este susținută în principal de segmentul locuințelor noi, în timp ce piața apartamentelor vechi dă semne de stagnare în mai multe orașe. În același timp, rămâne un dezechilibru între așteptările cumpărătorilor și cele ale dezvoltatorilor, ceea ce menține piața într-un echilibru fragil.

În București, piața rezidențială este cea mai activă din țară în 2026. Prețul mediu al apartamentelor noi a ajuns la 2.541 euro/mp util, după o creștere de aproape 2% față de luna anterioară și un avans spectaculos de +24% față de anul trecut, cel mai mare din marile orașe. Apartamentele vechi au urcat și ele semnificativ, la 2.212 euro/mp util, în creștere cu 14% într-un an.

Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață imobiliară din România, chiar dacă ritmul de creștere a încetinit în 2026. Pe segmentul nou, prețul a depășit 3.400 euro/mp util, dar creșterea anuală a fost de doar 7%, față de 13% anterior. Apartamentele vechi au ajuns la o medie de 3.290 euro/mp util, cu o creștere anuală de 8%, indicând o stabilizare treptată a pieței.

În Brașov și Constanța, dinamica este mai redusă, pe fondul scăderii interesului investițional. În Brașov, locuințele noi au ajuns la 2.723 euro/mp util, dar creșterea anuală a scăzut la 9%, de la 18% anterior. În Constanța, segmentul nou a înregistrat doar +4% într-un an, până la 2.096 euro/mp util, în timp ce apartamentele vechi au crescut mai rapid, cu 11%, ajungând la 1.964 euro/mp util.

Iași și Timișoara se remarcă în 2026 printr-un ritm mai accelerat de creștere. În Iași, prețurile locuințelor noi au depășit pragul de 2.000 euro/mp util, ajungând la 2.042 euro/mp, cu o creștere anuală de 15%, susținută de proiecte noi și extinderea ansamblurilor rezidențiale. În Timișoara, locuințele noi au urcat la 2.189 euro/mp util, cu o creștere anuală de 12%, iar pe segmentul vechi orașul rămâne cel mai accesibil dintre marile centre, la 1.875 euro/mp util.

În orașele secundare, creșterile continuă, dar într-un ritm mai moderat. Craiova a ajuns la 2.178 euro/mp util (+16%), Sibiu la 1.977 euro/mp (+10%), Oradea la 1.826 euro/mp (+7%), iar Ploiești la 1.361 euro/mp util (+12%). Per ansamblu, piața imobiliară din România rămâne într-o tendință de creștere, fără scăderi vizibile, susținută de faptul că multe locuințe aflate în construcție sunt deja contractate, ceea ce limitează presiunea pe ofertă.