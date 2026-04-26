În rândurile următoare, analizăm împreună situația actuală a pieței globale a carburanților, realizând o comparație clară între cele mai scumpe și cele mai ieftine țări din lume la benzină și motorină. Datele sunt actualizate, fiind colectate în perioada 20 aprilie 2026–25 aprilie 2026, pentru a reflecta cât mai fidel realitatea momentului și pentru a înțelege mai bine unde ne situăm în acest context global.

Top 10 cele mai scumpe țări pentru benzină

Top 10 cele mai ieftine țări pentru benzină

Libia: 0,10 lei/l

Iran: 0,13 lei/l

Venezuela: 0,15 lei/l

Angola: 1,42 lei/l

Kuweit: 1,48 lei/l

Algeria: 1,56 lei/l

Turkmenistan: 1,86 lei/l

Egipt: 2,00 lei/l

Qatar: 2,43 lei/l

Arabia Saudită: 2,69 lei/l

Top 10 cele mai scumpe țări pentru motorină

China: 20,05 lei/l

Malawi: 16,71 lei/l

Singapore: 14,19 lei/l

Olanda: 12,50 lei/l

Liechtenstein: 12,07 lei/l

Elveția: 12,02 lei/l

Danemarca: 11,89 lei/l

Finlanda: 11,59 lei/l

Franța: 11,46 lei/l

Albania: 11,42 lei/l

Top 10 cele mai ieftine țări pentru motorină

Venezuela: 0,02 lei/l

Iran: 0,03 lei/l

Libia: 0,10 lei/l

Algeria: 1,04 lei/l

Turkmenistan: 1,24 lei/l

Kuweit: 1,61 lei/l

Egipt: 1,74 lei/l

Angola: 1,89 lei/l

Arabia Saudită: 2,07 lei/l

Qatar: 2,44 lei/l

În Malta, prețul combustibililor este stabil și nu se schimbă de la un tip de carburant la altul. Un litru de benzină costă 1,34 euro, iar un litru de motorină costă 1,21 euro. Aceste prețuri au rămas aceleași de aproape 6 ani, chiar și în perioade dificile, cum ar fi pandemia din 2019 sau criza energetică din 2022.

Autoritățile malteze au ales să țină prețurile sub control prin reguli stricte. Chiar și atunci când inflația a crescut în Europa în 2021, Malta nu a majorat costurile la pompă. În 2022, în timpul crizei energetice din Europa, guvernul a decis din nou să păstreze prețurile fixe, chiar dacă presiunile economice erau mari. Oficialii maltezi au explicat că statul este singurul care poate garanta stabilitatea acestor prețuri.

„Doar noi putem garanta că prețul va rămâne neschimbat”, au declarat reprezentanții Guvernului.

Această situație este posibilă deoarece statul controlează importurile de combustibili printr-o companie de stat. În același timp, sunt permise și firme private, dar acestea trebuie să respecte reguli stricte. Guvernul cumpără cantități mari de combustibil atunci când prețurile internaționale sunt mici și își face astfel rezerve. Când prețurile cresc pe piața mondială, Malta evită achizițiile noi și așteaptă scăderea lor.

Taxele sunt ajustate astfel încât prețul final la pompă să rămână constant. Practic, statul suportă diferențele de cost în perioadele de criză, pentru ca șoferii să plătească mereu același preț.

În această perioadă, România ocupă o poziție favorabilă în Uniunea Europeană în ceea ce privește prețurile la carburanți, situându-se în partea inferioară a clasamentului. La benzină, țara noastră se află pe locul 6 în topul statelor cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, fiind devansată de Malta, Polonia, Bulgaria, Spania și Cipru. În cazul motorinei, România ocupă locul 8 la nivel european, într-un clasament al celor mai mici prețuri, după Malta, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia și Spania.

Dacă analizăm prețurile fără taxe, poziția României este și mai bună. La benzină fără taxe, țara noastră se situează pe locul 2 în Uniunea Europeană, imediat după Malta, fiind una dintre cele mai ieftine piețe din blocul comunitar. Aceeași poziție se regăsește și în cazul motorinei fără taxe, unde România ocupă tot locul 2, după Malta, potrivit informațiilor disponibile pe Peco Online.