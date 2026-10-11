Horoscop săptămânal, 12–18 octombrie 2026. Zodia pentru care banii sunt ca și asigurați: Vei fi promovat și recunoscut

Horoscopul săptămânal pentru perioada 12–18 octombrie 2026 vine cu oportunități profesionale, șanse de câștig și schimbări în plan sentimental. Berbecii pot obține recunoaștere la locul de muncă, Balanțele au parte de oportunități financiare, iar Taurii se bucură de o perioadă favorabilă romantismului și creativității. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

Horoscop săptămânal, 12 – 18 octombrie 2026, calculat și interpretat pentru fusul orar, plus DST, al României

13 octombrie – Luna intră în Săgetător.

15 octombrie – Soarele este în sextilă cu Jupiter, între 13 și 15 octombrie.

15 octombrie – Pluton revine în mișcare directă, în Vărsător.

16 octombrie – Marte în trină (trigon) cu Saturn, între 13 și 19 octombrie.

16 octombrie – Venus în quincunx cu Uranus, între 12 și 19 oct.

16 octombrie – Luna intră în Capricorn.

18 octombrie – Luna în primul sfert.

18 octombrie – Luna intră în Vărsător.

Interpretarea acestor aspecte, este, pe zodii:

BERBEC

Luni până joi aduce încredere în sine și entuziasm pentru a-ți îmbunătăți perspectivele de carieră, imaginea publică sau statutul social. O evoluție semnificativă ar putea pune în atingere un obiectiv pe termen lung. Norocul este de partea ta și fiecare interacțiune ar putea fi o oportunitate. Banii sunt bine aspectați, îndrăznește! Așadar, asumă-ți riscul, aplică, întreabă, propune sau imploră. Angajarea, realizări, încasări, promovări, recunoașterea, publicitatea sau faima sunt posibile.

Vineri până duminică aduce determinarea și rezistența necesare pentru a reuși în aproape orice. Îți poți planifica cursul acțiunilor metodic și cât mai eficient. O etică a muncii puternică și atenție la detalii înseamnă că poți aborda sarcini complexe și provocatoare. Acesta este un moment bun pentru a face progrese solide cu un proiect pe termen lung. Nu te va deranja faptul că rezultatele nu vor apărea imediat.

TAUR

De luni până joi, poți face progrese constante către obiectivele tale pe termen lung. Vei putea adopta o atitudine mai responsabilă față de toate treburile tale, de la serviciu la parteneri și familie. Aceasta este o oportunitate excelentă de a-ți demonstra conducerea și s-ar putea să fii chemat să îndeplinești îndatoriri esențiale. De asemenea, de a negocia cu băncile sau leasing. Poți primi îndrumare și sprijin din partea unei figuri paterne sau poți servi drept mentor și să fii respectat pentru munca și cunoștințele tale profesionale.

Vineri până duminică aduce pasiune, romantism, strălucire și lux. Senzualitatea și popularitatea sporite fac din aceasta o perioadă excelentă pentru socializare și întâlniri. Dar o uniune spirituală sau sufletească este la fel de vitală pentru tine ca o imaginație debordantă în a face bani. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru activități artistice și alte activități creative. Înfrumusețarea este, de asemenea, la modă acum și ar trebui să ai un bun simț al modei în ceea ce privește îmbrăcămintea, bijuteriile, cosmeticele și pantofii.

GEMENI

Luni până joi este un moment bun pentru a începe un nou curs pentru a vă îmbunătăți perspectivele de carieră. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a aplica pentru un nou loc de muncă, a cere o promovare sau a solicita o mărire de salariu. Banii sunt moderat aspectați, nu risca inutil. Superiorii vă vor observa entuziasmul și încrederea în sine. Activitatea independentă este o altă opțiune acum. Amintirile plăcute și o conștientizare de sine mai mare oferă o oportunitate rară de a găsi pace spirituală, acceptare și înțelepciune.

De vineri până duminică, te poți concentra asupra muncii dificile și detaliate cu mult efort și concentrare. Etica ta puternică de muncă și perseverența pot duce la realizări remarcabile care îți câștigă respectul și recunoașterea. Răbdarea și autocontrolul sporite înseamnă că rezultatele nu te vor deranja dacă nu apar imediat. Aceasta este o perioadă bună pentru reparații, renovări, construcții, grădinărit și lucrul cu piatră și oțel.

RAC

Luni și marți aduc provocări care îți testează caracterul. Dacă rămâi concentrat asupra obiectivului tău principal, poți face progrese. Dar dacă înfrângerea și dezamăgirea te copleșesc, ar putea fi timpul să-ți reevaluezi obiectivele.

De miercuri până duminică aduce o libertate personală suplimentară pentru a te bucura de mai multă socializare. O schimbare pozitivă în viața ta amoroasă ar putea duce la dragoste la prima vedere și la o nouă poveste de dragoste incitantă. Partenerul tău ar trebui să fie dispus să te ajute să-ți explorezi dorințele sexuale mai neobișnuite și mai ingenioase. Descoperirile creative te pot ajuta să-ți dezvolți potențialul artistic sau muzical și să-ți găsești stilul unic. Acesta este un moment bun pentru a experimenta cu o nouă coafură, haine și accesorii.

LEU

Luni până joi – dacă te-ai jucat de-a pacificatorul cu doi prieteni care se ceartă constant, poate că e timpul să te oprești. Devine clar că niciuna dintre părțile beligerante nu își dorește cu adevărat pacea – așa că ce ar trebui să faci? Poți duce acești ”cai la apă”, dar pur și simplu ei nu beau apă. Pleacă și lasă-i să rezolve singuri lucrurile. Poți găsi o modalitate de a avea propriile relații separate cu fiecare dintre ei. Nu investi, evită cumpărăturile mari.

De vineri până duminică aduce puterea, rezistența și răbdarea necesare pentru a îndeplini cele mai solicitante sarcini. Acesta este un moment bun pentru a canaliza orice frustrare recentă, furie reprimată sau resentimente către muncă fizică grea sau un proiect creativ. Eforturile tale vor duce la realizări practice și durabile de care poți fi mândru. Banii sunt relativ bine aspectați. Acesta este un moment bun pentru a ”ascuți cuțite”, a aplica pentru un loc de muncă, a susține examene practice și a construi și renova.

FECIOARĂ

Luni până joi ar trebui să fie o perioadă de optimism, generozitate și noroc. Începerea lucrurilor acum cu intenții bune va duce probabil la succes. Petrecerea timpului de calitate cu cei dragi ar fi deosebit de recompensatoare acum. Atitudinea ta grijulie și de susținere poate aduce noi prietenii și favoruri din partea celorlalți. O femeie importantă în viața ta poate avea un impact profund pozitiv asupra dezvoltării tale personale sau spirituale. O amânare în domeniul banilor.

Vineri până duminică aduce pace, seninătate, prietenie și compasiune. O tandrețe și o afecțiune sporite sunt ideale pentru romantism. Acesta este, de asemenea, un moment excelent pentru a cumpăra haine, cosmetice, bijuterii și alte articole pentru a vă îmbunătăți casa sau a adăuga lux vieții domniilor voastre. Vă puteți baza pe un bun simț al modei și un ochi pentru frumos.

BALANȚĂ

Luni până joi aduce creștere și noroc prin contact social, în special prin relații apropiate, individuale. Poți face o primă impresie bună atunci când întâlnești oameni noi. Generozitatea și căldura ta te vor face mai atractiv și mai popular. Poți crește averea prin investiții, parteneriate de afaceri, speculații, educație și comerț. Cineva ți-ar putea oferi o oportunitate fantastică. Nu rata, banii sunt bine aspectați!

De vineri până duminică, poți apela la voință și motivație suplimentare pentru a munci din greu și a atinge un obiectiv pe termen lung. Curajul, rezistența și anduranța deosebite te ajută să reușești în condiții dificile, stres și greutăți. Poți prelua un rol de conducere sau poți învăța și inspira pe alții dând un exemplu bun. Efortul anterior, dăruirea și loialitatea pot fi recompensate cu respect, recunoaștere sau promovare.

SCORPION

Luni și marți, Luna în Scorpion te încurajează să te concentrezi asupra vieții tale private, a casei și a familiei. Te poți simți mai emoțional și mai sensibil decât de obicei. Acesta este un moment excelent pentru a discuta problemele relaționale, deoarece vei fi în rezonanță cu sentimentele tale. Calmul și echilibrul interior îți dau încrederea de a sparge gheața și de a-ți face noi prieteni. Dar s-ar putea să ai nevoie de mai multă asigurare emoțională din partea colegilor, oamenilor și locurilor familiare.

De miercuri până duminică aduce alertă mentală, gândire rapidă și curiozitate. Este ideal pentru citit, scris, studiat, susținerea examenelor, editare și împărtășirea gândurilor și ideilor. Poți fi ocupat cu diverse comunicări și treburi. Deschiderea și direcția ta favorizează rezolvarea conflictelor, munca în echipă, relațiile de afaceri, convingerea și dezbaterile. Plictiseala nu este o opțiune, deoarece creierul tău are nevoie de stimulare. Fără ea, s-ar putea să devii neliniștit și anxios.

SĂGETĂTOR

Luni până joi aduce o perspectivă mai optimistă, ceea ce înseamnă că poți atrage în mod subconștient lucruri bune, fie că sunt oameni, bunuri materiale sau o anumită situație. Adică, banii! Buna ta dispoziție te face mai atractiv și mai popular, ceea ce este ideal pentru socializare și stabilirea de conexiuni. Atitudinea ta grijulie și de susținere poate aduce, de asemenea, noi prietenii și favoruri din partea celorlalți. Norocul este de partea ta, dar creșterea ta emoțională și spirituală ar trebui să fie cea mai satisfăcătoare. O gamă largă de relații și experiențe culturale îți pot îmbogăți viața personal și material.

De vineri până duminică, ai puterea, voința, ambiția și perseverența necesare pentru a finaliza cele mai dificile sarcini la timp, în limita bugetului perfect. Poți găsi cea mai eficientă modalitate de a îndeplini sarcinile profesionale. Răbdarea și autodisciplina ta te vor menține în mișcare fără distragere sau descurajare.

CAPRICORN

Luni până joi aduce probabilitate de noroc și succes. Orice noroc va veni din intențiile tale sănătoase și oneste, precum și din încrederea ta puternică în sine și etica ta profesională. Victoria este posibilă în orice aventură competitivă, cum ar fi sportul, afacerile sau politica. Fii suficient de îndrăzneț și încrezător pentru a încerca ceva nou sau a accepta o provocare. Libidoul și atractivitatea sexuală crescute fac din acesta un moment excelent pentru întâlniri sau pentru revigorarea unei relații existente.

De vineri până duminică, Luna în Capricorn te încurajează să te concentrezi asupra vieții tale private, a casei și a familiei. Te poți simți mai emoțional și mai sensibil decât de obicei. Acesta este un moment excelent pentru a discuta problemele relaționale, deoarece vei fi în contact cu sentimentele tale. Calmul și echilibrul interior îți dau încrederea de a sparge gheața și de a-ți face noi prieteni. Dar s-ar putea să ai nevoie de mai multă reasigurare emoțională din partea obiectelor, oamenilor și locurilor familiare.

VĂRSĂTOR

Luni până joi aduce fericire, optimism și generozitate. Norocul vine ca oportunități de creștere personală, profesională și spirituală. Da, și la bani! Este posibil să primești complimente, cadouri sau bani. Acesta este un moment excelent pentru a începe noi studii sau a călători pe distanțe lungi. Sunt favorizate noile relații, investițiile sau începutul oricăror proiecte noi.

Vineri până duminică aduce pasiunea, curajul, dăruirea și rezistența necesare pentru a obține succesul pe termen lung. Munca ta asiduă și neobositul tău și autodisciplina îți câștigă respect și sprijin. Amestecul perfect de prudență și curaj face ca acesta să fie un moment bun pentru a-ți asuma riscuri. Încrederea puternică și primordială în sine sunt semne excelente pentru domeniul sentimental. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a legaliza sau a te angaja într-o relație pe termen lung.

PEȘTI

De luni până joi aduce răbdare, perseverență, eficiență și autodisciplină. Mai mult harnic decât creativ, elanul tău puternic și ritmic poate duce la realizări majore și la o influență de durată. Alții s-ar putea să apeleze la tine pentru conducere și sfaturi. Cunoștințele, experiența și încurajarea ta vor fi apreciate. Eforturile anterioare și îmbunătățirea relațiilor cu superiorii și figurile autoritare ar putea duce la recunoaștere, respect sau promovare. O nouă relație este posibilă. Poți atrage pe cineva dintr-o generație diferită sau poți forma o relație profesor/elev. Perioada nu excelentă la bani, dar, dacă nu curge, pică! Oceanul este format din picături.

Vineri până duminică este perioada perfectă pentru romantism, relaxare și visare cu ochii deschiși. Viața ta sentimentală poate beneficia de tandrețea ta sporită și de capacitatea ta de a te conecta spiritual. Un puternic simț al compasiunii și dorința de a servi fac din acesta un moment ideal pentru a te alătura unei organizații caritabile sau pentru a-i sprijini pe cei aflați în nevoie. Aceasta este, de asemenea, o oportunitate excelentă de a viziona filme, de a-ți distra oaspeții și de a-ți îmbunătăți calitatea vieții.