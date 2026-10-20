Ford recheamă în service peste 102.000 de vehicule din seria F. Defecțiunea care poate afecta siguranța șoferilor
Ford (SURSA FOTO: Dreamstime)
Producătorul auto american Ford recheamă în service 102.159 de vehicule din seria F, comercializate în Statele Unite, din cauza unor defecțiuni ale panoului de instrumente. Anunțul a fost făcut marți de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA). Problema afectează vitezometrul și tahometrul, care pot afișa informații incorecte în timpul deplasării. Campania vizează mai multe modele fabricate pentru anii 2025 și 2026.
Ford recheamă în service 102.159 de vehicule din cauza unor probleme la vitezometru
Ford a inițiat o campanie de rechemare în service pentru 102.159 de camionete și vehicule comerciale din seria F, după identificarea unei defecțiuni care poate împiedica șoferii să monitorizeze corect viteza de deplasare și turația motorului.
Potrivit informațiilor comunicate de NHTSA, problema apare la nivelul instrumentelor analogice de bord. Vitezometrul și tahometrul, care indică numărul de rotații pe minut ale motorului, se pot bloca sau pot prezenta mișcări neregulate ale acelor indicatoare, informează Reuters.
În aceste condiții, șoferii pot primi informații eronate despre viteza vehiculului și funcționarea motorului. Defecțiunea poate afecta capacitatea conducătorului auto de a respecta limitele de viteză și de a adapta deplasarea la condițiile de trafic.
Riscul este relevant în special în timpul circulației pe autostrăzi sau pe drumurile aglomerate, unde monitorizarea corectă a vitezei este necesară pentru conducerea în siguranță.
Ce modele Ford sunt incluse în campania de rechemare
Campania anunțată de autoritatea americană pentru siguranța rutieră vizează mai multe categorii de vehicule Ford, de la camionete F-150 până la modele Super Duty și camioane comerciale grele.
Potrivit NHTSA, sunt afectate anumite vehicule din următoarele game:
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Ford F-150 – anul de model 2026;
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Ford F-250 Super Duty – anii de model 2025 și 2026;
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Ford F-350 Super Duty – anii de model 2025 și 2026;
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Ford F-450 Super Duty – anii de model 2025 și 2026;
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Ford F-550 Super Duty – anii de model 2025 și 2026;
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Ford F-600 – anii de model 2025 și 2026;
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Ford F-750 Super Duty – anul de model 2026.
Rechemarea nu presupune că toate vehiculele aparținând acestor modele și ani de fabricație sunt afectate. Campania se aplică unităților identificate de producător ca având componentele vizate de defecțiune.
Dealerii Ford vor înlocui gratuit modulele defecte ale panoului de instrumente
Pentru remedierea problemei tehnice, Ford va efectua înlocuirea modulelor panoului de instrumente prin intermediul rețelei de dealeri autorizați, fără costuri pentru proprietarii vehiculelor incluse în campanie.
Intervenția presupune schimbarea componentei responsabile de afișarea informațiilor privind viteza și turația motorului. Atât piesele necesare, cât și manopera vor fi asigurate gratuit.
Proprietarii vehiculelor afectate urmează să primească notificări referitoare la rechemare și la procedura de efectuare a reparațiilor.
Proprietarii de vehicule Ford importate în România pot verifica seria de șasiu
Deși rechemarea anunțată de NHTSA se referă la vehicule comercializate în Statele Unite, informațiile sunt relevante și pentru proprietarii din România sau din alte state europene care dețin modele Ford F-Series provenite de pe piața americană.
Unele dintre aceste vehicule ajung în Europa prin intermediul importatorilor independenți sau sunt achiziționate direct de persoane fizice.
Proprietarii modelelor vizate pot verifica dacă vehiculul lor este inclus în campania de rechemare folosind seria de identificare VIN, disponibilă în documentele mașinii.
Verificarea poate fi efectuată prin platformele oficiale Ford Support și NHTSA, care permit consultarea informațiilor privind rechemările de siguranță asociate unui anumit vehicul.
Pentru automobilele importate în România, includerea într-o campanie americană nu confirmă automat posibilitatea efectuării reparației gratuite la orice reprezentanță europeană. Condițiile de remediere trebuie verificate în funcție de seria VIN și de disponibilitatea serviciului în rețeaua autorizată.
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