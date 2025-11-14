Guvernul francez a sesizat justiția cu privire la șase noi platforme (AliExpress, Joom, eBay, Amazon, Temu și Wish) pentru vânzarea de produse ilegale, a declarat vineri ministrul Comerțului, Serge Papin. Unele dintre acestea vindeau păpuși cu caracter pedo-pornografic.

În urma cazului Shein, guvernul a semnalat justiției șase noi platforme, dintre care cinci (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) pentru vânzarea de produse ilegale, a anunțat vineri demnitarul pentru Le Parisien.

Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Reglementare (DGCCRF) a descoperit că „AliExpress și Joom vindeau și păpuși cu caracter pedo-pornografic”, iar Wish, Temu, AliExpress și eBay „vindeau arme de categoria A, precum boxuri americane și macete”, a declarat ministrul.

În plus, Wish, Temu și Amazon „nu își respectau obligațiile de filtrare a minorilor de imagini cu caracter pornografic”, a adăugat el.

„Am semnalat procurorului republican toate platformele care ofereau conținut ilegal”, a continuat Serge Papin, întrebat despre inițierea unor acțiuni în justiție. „În ceea ce privește Shein, am solicitat în plus suspendarea sa în instanță. Orice platformă care a comercializat articole ilegale va fi tratată în același mod”, a avertizat Papin, ceea ce nu corespunde acuzațiilor aduse gigantului american Amazon.

„Dosarele sunt deja depuse sau sunt pe cale de a fi depuse”, a transmis ministrul Comerțului.

Împreună cu miniștrii Economiei, Roland Lescure, delegații pentru Digital, Anne Le Hénanff, de Interne Laurent Nuñez, „vigilența noastră nu va slăbi”, a adăugat el.

În plus, Serge Papin va reuni, pe 27 noiembrie, la Bercy, miniștrii Comerțului din statele membre ale Uniunii Europene pentru a discuta despre impactul acestor platforme asupra comerțului în UE, a anunțat ministerul său pentru AFP.

Săptămâna trecută, guvernul de la Paris a anunțat că a constatat vânzarea de produse ilegale pe alte platforme decât Shein și a promis „noi proceduri împotriva acestora”. Aceasta a urmat după ce s-a descoperit că pe Shein se vindeau păpuși sexuale care semănau cu fetițe, apoi arme de categoria A.

Shein a eliminat de pe site-ul său toate produsele ilegale, evitând pentru moment suspendarea în Franța, dar este încă sub incidența procedurilor judiciare.

Grupul asiatic urmează să fie audiat marți la Adunarea Națională, în fața comisiei de informare privind controlul produselor importate în Franța, dar nu și-a confirmat încă prezența.