Uniunea Europeană accelerează introducerea taxelor vamale pentru coletele cu valoare scăzută care intră în spațiul comunitar, o măsură ce va afecta în mod direct platformele de comerț electronic din China, precum Shein, Temu și Alibaba.

Miniștrii de Finanțe ai statelor membre au convenit joi, 13 noiembrie, ca noile taxe să fie aplicate „cât mai repede posibil” în 2026, potrivit unui purtător de cuvânt al UE, citat de Reuters.

Decizia reprezintă o devansare cu aproximativ doi ani a calendarului inițial și vine în contextul unei presiuni crescute din partea industriei europene, care reclamă concurența incorectă generată de importurile masive de bunuri la preț redus din Asia.

În mod normal, scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro urma să fie eliminată în 2028, însă volumele uriașe de pachete care sosesc în UE – în special din China – au determinat Bruxelles-ul să accelereze procesul. Financial Times a relatat joi că executivul european a solicitat oficial introducerea din 2026 a unei taxe de procesare pentru coletele mici, menită să reducă fluxul de bunuri ieftine care ajunge zilnic pe piața comunitară.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor de Finanțe și consultată de FT, comisarul pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic, a transmis că acest pas reprezintă o măsură crucială pentru consolidarea poziției UE în fața unor schimbări rapide ale realităților comerciale globale.

„Este un pas crucial pentru a ne asigura că Uniunea Europeană îşi consolidează poziţia, în contextul realităţilor comerciale în schimbare rapidă. (Decizia) ar trimite un semnal puternic că Europa este decisă să-şi sporească competitivitatea şi să asigure condiţii echitabile pentru afacerile sale”, a afirmat Sefcovic.

Solicitarea de implementare încă din primul trimestru al anului 2026 marchează o înăsprire vizibilă a atitudinii Uniunii față de China, în contextul în care Bruxelles-ul acuză tot mai des folosirea unor practici comerciale neloiale.

Anunțul apare și într-un moment strategic: cu doar 10 zile înaintea summitului G20, unde liderii europeni vor discuta problemele comerciale direct cu președintele chinez Xi Jinping.

Comisia Europeană propusese încă din luna mai eliminarea scutirilor pentru coletele sub 150 euro și introducerea unei taxe fixe de doi euro începând cu 2028. Ideea a fost susținută activ de Franța, care ceruse anterior introducerea unor „costuri de gestiune” pentru fiecare colet mic ce intră în spațiul comunitar.

Datele analizate la nivel european indică o creștere exponențială a numărului de trimiteri de valoare redusă: aproximativ 4,6 miliarde de astfel de colete au intrat în UE anul trecut, adică 12 milioane de pachete în fiecare zi. Acest volum a fost de două ori mai mare decât în 2023 și de trei ori mai mare față de 2022, iar numeroase bunuri s-au dovedit neconforme cu normele europene.

Tot mai multe companii de retail din UE semnalează că sunt dezavantajate de afluxul de produse ieftine și uneori contrafăcute, vândute prin intermediul platformelor externe. În timp ce producătorii și comercianții europeni trebuie să respecte standarde stricte de calitate și siguranță, bunurile de import nu trec întotdeauna prin aceleași filtre, generând o deformare a pieței interne.

În scrisoarea transmisă miniștrilor, Sefcovic a atras atenția că actualul calendar nu corespunde cu urgența situației și a afirmat că sectoarele europene, în special cel de retail, au subliniat în repetate rânduri necesitatea corectării rapide a acestor distorsiuni de concurență.

Statele membre vor trebui să ajungă la un consens asupra calendarului accelerat și asupra valorii taxei vamale fixe. Unele țări au introdus deja propriile taxe naționale pentru coletele mici – România fiind printre ele, cu tarife de până la 5 euro , ceea ce a accentuat presiunea asupra Comisiei pentru stabilirea unei reguli comune aplicabile la nivelul întregii Uniuni.