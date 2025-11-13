Comportamentul de cumpărare al românilor a evidențiat o tendință clară de achiziții realizate mai devreme în zi, cumpărăturile începând din primele minute ale dimineții.

Spre deosebire de restul anului, când tranzacțiile se concentrează între orele 11:00 și 14:00, în ziua de Black Friday vârful activității a fost atins încă de la ora 7:00, când volumul procesat a fost echivalent cu un vârf obișnuit de tranzacționare din alte zile. Cele mai aglomerate intervale ale zilei au fost la orele 11:00, 13:00 și 14:00.

Valoarea medie a unei tranzacții a fost de 400 de lei, cu 60% peste media anuală, semnalând o orientare crescută către achiziții de produse cu valoare mai mare. Printre cele mai populare categorii de cumpărături s-au aflat retailul generalist, transportul aerian, băuturile alcoolice, cosmeticele, cauciucurile auto, încălțămintea, electronicele și produsele pentru amenajări interioare.

Primele tranzacții au fost înregistrate imediat după miezul nopții, iar în intervalul 00:00-01:00 s-au procesat plăți online în valoare totală de 300.000 de euro. Cea mai mare comandă procesată în această ediție de Black Friday a avut o valoare de 58.563 de lei și a fost plasată din localitatea Livezi către un magazin din domeniul agricol.

În prima parte a zilei, cele mai căutate produse au fost articolele sportive și cele destinate grădinăritului, în timp ce după ora 16:00 s-a observat o creștere semnificativă a numărului de tranzacții efectuate în magazinele care comercializează băuturi alcoolice și non-alcoolice.

„Black Friday 2025 confirmă o schimbare clară de comportament în rândul cumpărătorilor români: vedem o planificare mai bună, o orientare către produse de valoare mai mare și o încredere crescută în plățile digitale. Creșterea de 19% nu este doar o cifră, ci rezultatul direct al profesionalizării pieței și al investițiilor făcute de comercianți în experiența de cumpărare. Pentru noi, este un semnal că infrastructura de plăți joacă un rol tot mai important în succesul campaniilor de vânzări online”, a explicat Horia Grozea, Sales & Business Development Director, NETOPIA Payments.

NETOPIA Payments este un lider în furnizarea de soluții digitale de plăți și sprijină comerțul electronic cu soluții inovative pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și performanța comercianților.