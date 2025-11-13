Înregistrarea fiscală din oficiu înseamnă că ANAF poate înscrie automat o persoană sau o firmă în evidențele fiscale dacă aceasta nu se înregistrează singură.

Recent, printr-un ordin nou (Ordinul ANAF 2.430/2025), procedura a fost actualizată ca să permită autorităților să identifice mai rapid persoanele sau firmele care fac afaceri fără să fie înregistrate legal. Inspectorii fiscali pot începe această procedură folosind informații din: tranzacții bancare, platforme online de vânzări, declarații de la alte instituții.

După ce contribuabilul este notificat, ANAF îi poate da automat un cod de identificare fiscală (CIF sau CUI), ceea ce permite calcularea și cererea impozitelor și contribuțiilor restante.

Noul sistem permite și înregistrarea automată a firmelor din alte țări care obțin venituri în România, chiar dacă nu au sediu aici.

Înregistrarea fiscală din oficiu se aplică persoanelor și firmelor care fac afaceri, dar nu s-au înregistrat singure la ANAF.

Aceasta include: persoane care vând constant produse sau servicii online, firme care nu și-au declarat activitatea la timp, companii din alte țări care câștigă bani în România.

ANAF colaborează cu primăriile, băncile și Registrul Comerțului ca să afle cine obține venituri fără cod fiscal.

Dacă după ce primește notificarea contribuabilul nu se înregistrează, ANAF îl poate înregistra automat și poate calcula impozitele, contribuțiile și eventualele penalități pentru perioadele trecute.

În prezent, ANAF folosește tehnologie și algoritmi pentru a descoperi afaceri făcute online.

Direcția Antifraudă a verificat, în septembrie 2025, peste 200 de firme și persoane care au vândut bunuri de peste 200 de milioane de lei fără să plătească TVA sau impozit pe venit.

Autoritățile verifică informații de pe platforme de vânzări, aplicații de livrare, rețele sociale și conturi bancare, ca să vadă dacă veniturile sunt declarate.

Vânzările repetate și mari pot fi considerate afaceri, iar cei implicați riscă înregistrarea fiscală automată și plata retroactivă a impozitelor.

Începând cu acest an, România participă la schimbul automat de informații fiscale în Europa, ceea ce face mai ușoară identificarea tranzacțiilor internaționale.