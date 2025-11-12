ANAF vrea să ceară în instanță dreptul de a pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis cu soția lui și pe alte bunuri, până când statul își recuperează banii din chiriile încasate pentru casa confiscată din Sibiu.

Cererea va fi trimisă luni, 17 noiembrie, iar judecătorii vor stabili când va fi judecat cazul. Sechestrul este cerut ca soții Iohannis să nu poată vinde sau muta bunurile cât timp procesul este în desfășurare.

Surse politice spun că, în timpul negocierilor, soții Iohannis nu au acceptat propunerea de a plăti datoria în rate, iar după mai multe schimburi de documente, ANAF a decis să ceară oficial sechestrul.

În octombrie 2025, ANAF l-a executat silit pe fostul președinte Klaus Iohannis. Una dintre casele sale va fi scoasă la licitație pentru a fi vândută. ANAF a anunțat printr-un comunicat că a preluat oficial imobilul respectiv.

Familia Iohannis a încasat, timp de 16 ani, chirii de aproximativ un milion de euro (4,7 milioane de lei) pentru un spațiu comercial din centrul Sibiului, pierdut ulterior în instanță. La această sumă se adaugă dobânzi și penalități stabilite de un expert.

Klaus Iohannis a refuzat să plătească datoria de un milion de euro cerută de Fisc. Spațiul comercial de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 a fost deținut de familia Iohannis între 1999 și 2016 și a adus venituri de peste 260.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank. Cu acești bani, potrivit Rise Project, Iohannis a cumpărat alte trei case, pe care le închiriază și astăzi.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a decis că soții Iohannis au deținut ilegal o casă din Sibiu. În aprilie 2016, dreptul lor de proprietate a fost șters din cartea funciară.

După această decizie, a început o nouă luptă în instanță pentru ca statul român să poată trece oficial casa pe numele său, din cauza unor neînțelegeri legate de moștenire. Era vorba despre două clădiri din Sibiu, aflate pe străzile Gheorghe Magheru nr. 35 și Nicolae Bălcescu nr. 29.

Potrivit unei anchete realizate de „Rise Project” și „Centrul de Investigații Media”, cele două imobile au aparținut soților Eliseu și Maria Ghenea (născută Baștea). Casele au fost confiscate de stat în anii ’60, în perioada comunistă. După Revoluție, în anii ’90, a apărut un presupus moștenitor, Ioan Baștea, un strănepot al Mariei Ghenea.

În 1999, acesta a obținut o decizie prin care statul trebuia să îi restituie casele. Pe 1 iunie 1999, soții Iohannis au mers la notarul Radu Gabriel Bucșă. Klaus Iohannis, care lucra atunci ca inspector școlar, avea o procură prin care îl reprezenta pe Ioan Baștea.

Prin actele semnate la notar, Ioan Baștea a devenit proprietar al casei de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, iar împreună cu Georgeta Lăzurcă și cu fiica acesteia, Carmen Iohannis, a devenit coproprietar al imobilului de pe strada Gheorghe Magheru nr. 35.

În aceeași zi, Ioan Baștea a vândut jumătate din casa de pe Nicolae Bălcescu soților Klaus și Carmen Iohannis, pentru doar 3.200 de dolari.