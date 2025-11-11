Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că, începând cu anul 2026, instituția va aduce schimbări importante în modul de derulare a inspecțiilor fiscale, prin introducerea unui sistem digital de analiză și monitorizare a riscurilor. Scopul declarat este creșterea transparenței și eficienței în activitatea de control.

„În ceea ce privește ANAF, partea de digitalizare este deosebit de importantă pentru noi și ne propunem ca, prin această digitalizare, analizele pe care le facem și le valorificăm prin structurile de control să fie țintite clar”, a explicat șeful Fiscului, marți, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie organizat de Camera Consultanților Fiscali.

Prin noile mecanisme, ANAF urmărește identificarea contribuabililor cu comportament fiscal inadecvat, care distorsionează concurența și afectează mediul economic. Adrian Nica a subliniat că această abordare nu are scopul de a intensifica presiunea asupra mediului de afaceri, ci de a orienta resursele de control acolo unde există indicii clare de nereguli.

„Ne propunem ca aici să și transparentizăm și să explicăm de ce facem asta și care sunt aceste zone. Mai mult, pentru contribuabilul onest, încercăm să-l vizităm cât mai puțin, poate chiar deloc, să venim în partea aceea de notificare, de discuție, unde contribuabilul de bună credință participă proactiv și ajută ANAF să își îmbunătățească datele și informațiile”, a afirmat Nica.

Noul model de control fiscal va introduce o diferențiere clară între firmele care respectă regulile și cele care se află în zona de risc ridicat. Contribuabilii care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale vor fi implicați, potrivit ANAF, în procese de notificare și dialog, evitându-se inspecțiile directe atunci când nu există suspiciuni de abatere.

Președintele ANAF a subliniat că, deși sistemul de prevenție și analiză digitală va fi consolidat, frauda fiscală nu poate fi eliminată complet.

„Aș putea spune celebra zicală: erorile de azi, procedurile de mâine, știu că sunteți obișnuiți cu ea, asta facem și noi, chiar dacă sună banal, dar nu există la nivelul ANAF și niciunde în lumea asta posibilitatea să estimezi orice fraudă care apare”, a precizat Nica.

Reprezentanții Fiscului susțin că digitalizarea va permite o intervenție mai rapidă și mai precisă în cazurile de nereguli, reducând în același timp birocrația pentru companiile corecte. Astfel, ANAF își propune să elimine diferențele de tratament între contribuabili și să încurajeze conformarea voluntară.

Unul dintre domeniile vizate de transformare este procesul de rambursare a TVA, care, potrivit conducerii ANAF, va fi revizuit pentru a distinge mai clar între contribuabilii de bună credință și cei implicați în scheme de fraudă.

„Încercăm în această zonă și știm și ce avem de făcut, pe zona rambursărilor de TVA, să facem o analiză mai aprofundată, pentru că astăzi tratăm la fel contribuabilul de bună credință cu contribuabilul care are o schemă de fraudă. Nu vorbim de optimizări, vorbim de fraudă. Încercăm să comunicăm și prezentăm pe pagina noastră rezultatul fiecărui control pe care îl facem în această zonă”, a spus Adrian Nica.

Prin această abordare, ANAF intenționează să accelereze procesul de rambursare pentru firmele corecte și, în același timp, să îmbunătățească detectarea tentativelor de fraudă. Publicarea rezultatelor controalelor ar urma să crească gradul de transparență și încrederea mediului de afaceri în instituție.

Oficialul ANAF a recunoscut, însă, că instituția mai are de parcurs un drum lung în privința îmbunătățirii relației cu contribuabilii.

„În partea de asistență contribuabili vrem să ne îmbunătățim activitatea pentru că știu că avem de suferit. Ne-am prezentat prost ca să nu zic mai mult de atât. Fiecare dintre dumneavoastră v-ați întâlnit cu noi citindu-vă la nesfârșit un articol pe care și dumneavoastră ați întrebat cum se interpretează. Eu sper că la anul să avem cât mai puține situații de acest gen”, a declarat el.

La același eveniment, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că ANAF va trece printr-un proces amplu de reorganizare a activităților de inspecție începând cu anul 2026. Oficialul a precizat că această schimbare face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„În momentul de față nu avem un milestone sau un jalon despre care să spunem că nu îl îndeplinim. Toate jaloanele care sunt în momentul de față pe zona de finanțe vor fi îndeplinite și cred că este un mesaj important pe care îl transmitem”, a declarat ministrul.

Nazare a adăugat că reorganizarea va include și introducerea unor criterii de performanță publice pentru ANAF, cu scopul de a crește responsabilitatea și eficiența instituției.

„Vom avea, de asemenea, criterii de performanță pentru ANAF pentru 2026, care vor fi publice. Vom avea în 2026 o reorganizare pe zona de inspecție, care este foarte importantă, reorganizarea modului în care ANAF desfășoară toată partea de control și, bineînțeles, vom accelera pe toate subiectele legate de digitalizare atât în zona de MF, cât și în zona de ANAF”, a spus el.

Ministrul Finanțelor a recunoscut că instituția fiscală are încă dificultăți în modul de acordare a asistenței contribuabililor, dar și-a exprimat încrederea că noile reforme vor îmbunătăți semnificativ comunicarea și eficiența.